Inter: esami di controllo ok per Lukaku, rientra dopo la sosta

Dopo aver trascorso qualche giorno in Belgio con i suoi fisioterapisti di fiducia, Romelu Lukaku è rientrato ad Appiano e si è sottoposto in giornata a una visita di controllo per valutare l'evolversi della distrazione al flessore rimediata in allenamento dopo la partita contro la Lazio. Gli esami hanno dato esiti confortanti, ma in casa Inter non si prenderanno rischi: nonostante la voglia di tornare a disposizione al più presto di Big Rom, il suo rientro avverrà dopo la sosta in occasione della sfida del primo ottobre contro la Roma.