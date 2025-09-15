Atalanta, occhio all'ultima moda di Luis Enrique: metà partita dalla tribuna

"Ho visto gli allenatori di rugby seguire le partite dall'alto per anni. È una prospettiva magnifica. Posso controllare tutto - ha spiegato Enrique nel post-partita - È un'opzione interessante che userò in futuro. Si raccolgono molte informazioni dirette e si può parlare con chiarezza nell'intervallo". Chissà che già mercoledì sera per la sfida con l'Atalanta in Champions il tecnico spagnolo possa replicare l'esperimento.