Calcio

Atalanta, occhio all'ultima moda di Luis Enrique: metà partita dalla tribuna

15 Set 2025 - 18:19
© Getty Images

© Getty Images

Luis Enrique non smette mai di sorprendere. Nella vittoria del Paris Saint-Germain contro il Lens (2-0), il tecnico spagnolo ha "lanciato una nuova "innovazione": seguire il primo tempo dalla tribuna, per poi scendere in panchina nella ripresa. Una decisione - a suo dire - che non nasce dal caso ma da una filosofia precisa: osservare il gioco da una prospettiva diversa per migliorare le prestazioni.

"Ho visto gli allenatori di rugby seguire le partite dall'alto per anni. È una prospettiva magnifica. Posso controllare tutto - ha spiegato Enrique nel post-partita - È un'opzione interessante che userò in futuro. Si raccolgono molte informazioni dirette e si può parlare con chiarezza nell'intervallo". Chissà che già mercoledì sera per la sfida con l'Atalanta in Champions il tecnico spagnolo possa replicare l'esperimento. 

Questa ricerca di nuove angolazioni non è una novità per l'ex ct della Spagna. Ai tempi del Celta Vigo, Enrique si fece costruire un'impalcatura per osservare gli allenamenti dall'alto. Il suo spirito pionieristico ha raggiunto l'apice durante l'esperienza con la Nazionale spagnola, dove ha sperimentato l'uso di walkie-talkie applicati sulla schiena dei giocatori. "Sentiranno la voce del mister qui. Spero di non urlare troppo", scherzava allora.

