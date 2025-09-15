Zoff su Modric: "A 40 anni il fisico non basta, servono qualità innate"

Totti o Buffon che giocano fino a 40 anni o oltre. Modric decisivo ancora nel weekend con il Milan nonostante i suoi 40 anni appena compiuti e tanti altri esempi di una Serie A dove l'età sembra solo un numero. "Ma non è il campionato italiano che si livella verso il basso", dice Dino Zoff all'ANSA. Uno che il mondiale con la maglia azzurra lo ha vinto proprio a quell'età, i 40. "Ci sono dei casi come il mio, perché c'è della gente che ha più fortuna degli altri, ha un motore della macchina differente", spiega il 'Mito' azzurro, commentando il gol di Modric, ieri, che lo fa entrare nel club dei quarantenni in rete in serie A, con Piola, Vierchowood, Costacurta, Quagliarella e Ibrahimovic, il più 'anziano' goleador della storia del campionato, con 41 anni, 5 mesi e 5 giorni. "A questo si aggiungono anche delle qualità che sono innate - aggiunge Zoff - non solo un fisico che li sostiene. Ma questi casi non fanno politica né statistica: non tutti possono giocare ad alto livello così a lungo". Zoff ha concluso: "Uno vede cosa può dare e fino a quando. Se poi non vuoi andare in qualche serie minore, allora smetti".