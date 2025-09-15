Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Zoff su Modric: "A 40 anni il fisico non basta, servono qualità innate"

15 Set 2025 - 16:22
© IPA

© IPA

Totti o Buffon che giocano fino a 40 anni o oltre. Modric decisivo ancora nel weekend con il Milan nonostante i suoi 40 anni appena compiuti e tanti altri esempi di una Serie A dove l'età sembra solo un numero. "Ma non è il campionato italiano che si livella verso il basso", dice Dino Zoff all'ANSA. Uno che il mondiale con la maglia azzurra lo ha vinto proprio a quell'età, i 40. "Ci sono dei casi come il mio, perché c'è della gente che ha più fortuna degli altri, ha un motore della macchina differente", spiega il 'Mito' azzurro, commentando il gol di Modric, ieri, che lo fa entrare nel club dei quarantenni in rete in serie A, con Piola, Vierchowood, Costacurta, Quagliarella e Ibrahimovic, il più 'anziano' goleador della storia del campionato, con 41 anni, 5 mesi e 5 giorni. "A questo si aggiungono anche delle qualità che sono innate - aggiunge Zoff - non solo un fisico che li sostiene. Ma questi casi non fanno politica né statistica: non tutti possono giocare ad alto livello così a lungo". Zoff ha concluso: "Uno vede cosa può dare e fino a quando. Se poi non vuoi andare in qualche serie minore, allora smetti". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:09
Milan-Bologna 1-0: gli highlights

Milan-Bologna 1-0: gli highlights

00:22
Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

00:38
DICH LOCATELLI SU OBIETTIVI JUVE PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e il cammino in Europa: "Non siamo i più forti, ma…"

00:30
DICH LOCATELLI SU TUDOR PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e la rivoluzione di Tudor: “Ecco come ci ha cambiati”

00:23
DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

00:49
DICH TUDOR SU YILDIZ COME DEL PIERO PER SITO 15/9 DICH

Yildiz nuovo Del Piero? Tudor frena: “Sta facendo bene, ma deve lavorare”

01:05
DICH TUDOR SU JUVENTUS-INTER PER SITO 15/9 DICH

Tudor senza limiti: “Vittoria con l'Inter? Possiamo fare ancora meglio”

00:26
DICH LOCATELLI SU CARICA POSITIVA PER SITO 15/9 DICH

Locatelli lancia la Juve in Champions: “Siamo molto carichi”

02:16
DICH SARRI LAZIO STYLE 15/9 DICH

Sarri: "Non c'è preoccupazione, ma bisogna portare pazienza"

01:33
SRV CAVANI VS DI MARIA SRV

Di Maria, che gol contro Cavani

01:21
SRV RECAP BUNDESLIGA SRV

Bundesliga, l'ex Juve Mbangula protagonista col Werder

01:30
Manchester, oro di Napoli

Da McTominay a Hojlund: Manchester, oro di Napoli

01:30
Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

01:47
Juve, ora la Champions

Juve, ora la Champions

01:58
Cambiaghi: "Avanti con fiducia"

Cambiaghi: "Avanti con fiducia"

03:09
Milan-Bologna 1-0: gli highlights

Milan-Bologna 1-0: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

La battaglia di Igor Protti: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre"

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock"

13 DICH RABIOT 2 PRESENTAZIONE 12/9 SRV

Rabiot: "Allegri mi ha parlato del progetto Milan e ho detto sì"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:05
Udinese, Buksa si presenta: "Prime due settimane difficili"
16:22
Zoff su Modric: "A 40 anni il fisico non basta, servono qualità innate"
16:12
Marsiglia, out Aguerd per il Real Madrid
15:00
Sampdoria, si teme lungo stop per Pedrola
14:26
Csa Capital lancia 'Football Exchange', accordo con la Juventus