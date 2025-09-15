Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Potenza, rissa tra giocatori e tifosi: chiuse le indagini

15 Set 2025 - 18:20

Gli ex calciatori del Potenza (serie C, girone C) Salvatore Caturano (oggi in forza al Catania), Giovanni Volpe (al Monopoli) e Rosario Maddaloni (attualmente svincolato) e l'ex preparatore dei portieri Alessandro Greco (ora al Perugia) hanno ricevuto dalla Procura della Repubblica di Potenza l'avviso di conclusione indagini con le accuse di rissa e lesioni personali per i fatti accaduti nella notte tra il 19 e il 20 maggio del 2024 all'esterno di un locale del capoluogo lucano, dove stavano festeggiando il raggiungimento della salvezza, dopo lo spareggio playout contro il Monterosi. Medesimo avviso, ma per il solo reato di rissa, hanno ricevuto i due tifosi lucani, fratelli, coinvolti negli accadimenti, che furono medicati al pronto soccorso e giudicati guaribili in 14 e 10 giorni. La notifica, eseguita dai carabinieri su disposizione del pm Vincenzo Montemurro, è arrivata al termine di indagini partite d'ufficio nelle ore immediatamente successive all'episodio: gli allora tesserati del Potenza Calcio vennero a contatto con i due fratelli al termine di una accesa discussione, culminata con una aggressione, filmata dalle telecamere a circuito chiuso del locale. Nei giorni successivi la famiglia dei due tifosi e il Potenza Calcio raggiunsero un'intesa per non sporgere alcuna denuncia di parte. I destinatari della notifica avranno 20 giorni di tempo per produrre documenti o farsi sentire dalla Procura che successivamente potrà valutare o meno il rinvio a giudizio. Gli atti d'indagine saranno notificati anche alla giustizia sportiva per gli eventuali provvedimenti di natura sportiva. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

01:28
SRV RULLO LAZIO-ROMA TENSIONE DERBY 15/9 SRV

Derby di Roma, è già primo bivio: pericolo o trampolino

02:00
SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

01:55
SRV MILAN MODRIC INFINITO 15/9 SRV

Milan, tutti a scuola dal "vecchio" saggio Modric"

00:22
Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

00:38
DICH LOCATELLI SU OBIETTIVI JUVE PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e il cammino in Europa: "Non siamo i più forti, ma…"

00:30
DICH LOCATELLI SU TUDOR PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e la rivoluzione di Tudor: “Ecco come ci ha cambiati”

00:23
DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

00:49
DICH TUDOR SU YILDIZ COME DEL PIERO PER SITO 15/9 DICH

Yildiz nuovo Del Piero? Tudor frena: “Sta facendo bene, ma deve lavorare”

01:05
DICH TUDOR SU JUVENTUS-INTER PER SITO 15/9 DICH

Tudor senza limiti: “Vittoria con l'Inter? Possiamo fare ancora meglio”

00:26
DICH LOCATELLI SU CARICA POSITIVA PER SITO 15/9 DICH

Locatelli lancia la Juve in Champions: “Siamo molto carichi”

02:16
DICH SARRI LAZIO STYLE 15/9 DICH

Sarri: "Non c'è preoccupazione, ma bisogna portare pazienza"

01:33
SRV CAVANI VS DI MARIA SRV

Di Maria, che gol contro Cavani

01:21
SRV RECAP BUNDESLIGA SRV

Bundesliga, l'ex Juve Mbangula protagonista col Werder

01:30
Manchester, oro di Napoli

Da McTominay a Hojlund: Manchester, oro di Napoli

01:30
Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock"

Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

La battaglia di Igor Protti: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:30
Real, Tchouameni: "Ancelotti uno dei migliori, Alonso chiede cose diverse"
19:15
Il Cagliari: "Ligas raccontava lo sport con stile unico"
18:20
Potenza, rissa tra giocatori e tifosi: chiuse le indagini
18:19
Atalanta, occhio all'ultima moda di Luis Enrique: metà partita dalla tribuna
17:57
Champions, Psg: Kvaratskhelia in dubbio per l'Atalanta