Calcio

Udinese, Buksa si presenta: "Prime due settimane difficili"

15 Set 2025 - 17:05

L'Udinese ha presentato nella giornata odierna il suo nuovo attaccante, Adam Buksa. Queste le parole del polacco durante la conferenza stampa: "Le prime due settimane sono state difficili perché mi sono dovuto adattare subito, pretendo chiaramente di più da me stesso, ma in queste due gare il risultato è stato buono e siamo già in una buona posizione. La Serie A è un campionato difficile per gli attaccanti, ci sono tanti duelli con difensori forti. Abbiamo la fortuna di avere giocatori di qualità in squadra e l'inizio è stato buono, c'è però ancora molto in futuro che possiamo fare".

Milan-Bologna 1-0: gli highlights

Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

DICH LOCATELLI SU OBIETTIVI JUVE PER SITO 15/9 DICH

DICH LOCATELLI SU TUDOR PER SITO 15/9 DICH

DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

DICH TUDOR SU YILDIZ COME DEL PIERO PER SITO 15/9 DICH

DICH TUDOR SU JUVENTUS-INTER PER SITO 15/9 DICH

DICH LOCATELLI SU CARICA POSITIVA PER SITO 15/9 DICH

DICH SARRI LAZIO STYLE 15/9 DICH

SRV CAVANI VS DI MARIA SRV

SRV RECAP BUNDESLIGA SRV

Manchester, oro di Napoli

Inter, avvio difficile

Juve, ora la Champions

Cambiaghi: "Avanti con fiducia"

Milan-Bologna 1-0: gli highlights

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

La battaglia di Igor Protti: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre"

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock"

Rabiot: "Allegri mi ha parlato del progetto Milan e ho detto sì"

Udinese, Buksa si presenta: "Prime due settimane difficili"
Zoff su Modric: "A 40 anni il fisico non basta, servono qualità innate"
Marsiglia, out Aguerd per il Real Madrid
Sampdoria, si teme lungo stop per Pedrola
Csa Capital lancia 'Football Exchange', accordo con la Juventus