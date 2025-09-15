Udinese, Buksa si presenta: "Prime due settimane difficili"

L'Udinese ha presentato nella giornata odierna il suo nuovo attaccante, Adam Buksa. Queste le parole del polacco durante la conferenza stampa: "Le prime due settimane sono state difficili perché mi sono dovuto adattare subito, pretendo chiaramente di più da me stesso, ma in queste due gare il risultato è stato buono e siamo già in una buona posizione. La Serie A è un campionato difficile per gli attaccanti, ci sono tanti duelli con difensori forti. Abbiamo la fortuna di avere giocatori di qualità in squadra e l'inizio è stato buono, c'è però ancora molto in futuro che possiamo fare".