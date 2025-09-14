Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL PUNTO

Inter, solo con Gasp una partenza peggiore. Errori e attenuanti. Confronto Chivu-dirigenza ad Appiano

Nella stagione 2011/12 un pareggio (contro la Roma) e due ko nelle prime tre partite. Ora la Champions, serve la svolta

14 Set 2025 - 11:56
1 di 29
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

In casa Inter è scattato l'allarme: nell'era dei tre punti a partita (dal 1994/95), un inizio di campionato peggiore, con tre punti dopo tre giornate con già due sconfitte incassate - contro l'Udinese all'esordio in casa e nel big match di ieri sera all'Allianz Stadium contro la Juve - si è registrato soltanto nella stagione 2011/12. Allora la squadra nerazzurra, con Gian Piero Gasperini in panchina, partì con un clamoroso ko per 4-3 a Palermo, poi pareggiò 0-0 a San Siro contro la Roma e rimediò un'altra sconfitta shock a Novara che costò la panchina all'allenatore piemontese (in mezzo anche il flop nella fase a gironi di Champions League in casa contro i turchi del Trabzonspor). Gli subentrò Claudio Ranieri, sostituito a sua volta da Andrea Stramaccioni

Leggi anche

Juve infinita, jolly Adzic per Tudor nello show di Yildiz, Calhanoglu e i fratelli Thuram. Inter ancora al tappeto

Una partenza complicata che per la squadra di Chivu vuol dire concretamente già sei punti di distacco dalle prime in classifica Juve e Napoli, a punteggio pieno. "Sono fiducioso e il futuro non mi preoccupa - le parole del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta contro gli uomini di Tudor - Negli ultimi 20 anni non ricordo una prestazione del genere dell'Inter a Torino contro la Juve, purtroppo dovevamo gestire meglio i momenti della partita". Ma i toni negli spogliatoi sarebbero stati meno teneri nei confronti dei suoi giocatori e gli stessi concetti verranno ribaditi alla ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in Champions League di mercoledì sera ad Amsterdam contro l'Ajax. Sei gol incassati in tre giornate, con un Sommer con gravi colpe sui gol bianconeri e il peggiore dei nerazzurri all'Allianz Stadium e un Akanji (l'unico nuovo acquisto schierato titolare, con Diouf e Luis Henrique rimasti in panchina e Sucic che ben aveva impressionato all'esordio contro il Torino impiegato soltanto nel finale) che si perde Kelly e Thuram sui gol ma con l'attenuante di essere appena arrivato e di avere bisogno di tempo per entrare nei nuovi meccanismi. Un centrocampo in affanno che trova due magie di Calhanoglu. Ma il turco non basta. E un Lautaro Martinez sottotono tornato dagli impegni con la nazionale argentina appena 48 ore prima dalla sfida contro la Juve. Intanto ad Appiano è arrivata la dirigenza al completo: summit con Chivu e lo staff tecnico. Serve la scossa per il pronto riscatto: l'Inter non può più sbagliare.

inter
chivu

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:25
DICH GASPERINI PER SITO 13/9 DICH

Gasperini: "Nessuna promessa, dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti"

00:32
MCH FEYENOORD-HEERENVEEN 1-0 MCH

Moussa si sblocca e il Feyenoord vince

00:39
MCH PORTO-NACIONAL 1-0 MCH

Il Porto di Farioli fa cinque su cinque: battuto anche il Nacional

00:42
MCH BAYERN AMBURGO 5-0 MCH

Il Bayern e la vittima preferita: altri cinque gol all'Amburgo 5-0

00:40
MCH FAMALICAO-SPORTING 1-2 MCH

Sporting, vittoria sul Famalicao e sorpasso in classifica

01:41
MCH NEC-PSV 3-5 MCH

Il PSV ne segna cinque, un gol anche il figlio di Van Bommel

01:05
MCH AJAX-PEC ZWOLLE 13/9 MCH

L'Ajax preoccupa l'Inter: batte il Pec Zwolle e vola in testa

01:15
MCH HEIDENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 13/9 MCH

Attenta Juve! Il Borussia Dortmund vola

02:22
MCH ESTUDIANTES-RIVER PLATE 14/9 MCH

Spettacolo con rissa finale in Estudiantes-River Plate

03:12
DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

01:30
DICH CARLOS AUGUSTO POST PARTITA DICH

Inter, Carlos Augusto: "Dobbiamo migliorare nei dettagli"

01:56
DICH ADZIC NUOVA SCATOLA 13/9 DICH

Adzic : "Tutti dicono che ho un buon tiro, ci ho provato... Difficile dormire stanotte"

00:48
DICH JURIC PRE LECCE 13/9 DICH

Lookman non convocato, Juric gli sbarra la strada: "Situazione spiacevole, io ho bisogno di altro"

02:36
DICH ITALIANO PER SITO 13/9 DICH

Bologna, Italiano: "Vogliamo portare a casa punti da San Siro"

02:03
DICH GILARDINO PER SITO 13/9 DICH

Pisa, Gilardino: "La struttura della squadra è decisa, ma..."

01:25
DICH GASPERINI PER SITO 13/9 DICH

Gasperini: "Nessuna promessa, dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti"

I più visti di Inter

Juve infinita, jolly Adzic per Tudor nello show di Yildiz, Calhanoglu e i fratelli Thuram. Inter ancora al tappeto

Marcus Thuram ride dopo il 4-3 Juve e divide i tifosi: "Mandatelo via!"

Chivu: "Grande prestazione, ma è mancata lucidità. Potevamo gestire meglio gli ultimi 10 minuti"

Non è Akanji la vera mossa a sorpresa di Chivu per il match contro la Juve

Juventus e Inter: in chiave scudetto problemi simili, ma fame opposta. Tudor incide, Chivu deve dare la scossa

Brillano le stelle turche, per Adzic una prima volta da sogno. Non pervenuti Vlahovic e Lautaro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:25
L'ex bianconero Amoruso: "Segnale forte della Juve, l'Inter si riprenderà"
12:17
Adzic decisivo, l'ex allenatore: "Ma che gol ha fatto?"
11:31
Sospesi 12 turni stop a Bruno Henrique del Flamengo
10:19
Champions: il francese Letexier arbitra Juve-Borussia Dortmund
23:38
Taremi, debutto super con l'Olympiacos: doppietta in 20' e rigore procurato