Champions, Psg: Kvaratskhelia in dubbio per l'Atalanta

Il Paris Saint-Germain campione in carica apre la sua difesa del titolo in Champions League contro l'Atalanta. Secondo l'Equipe, l'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia, subito domenica contro il Lens (2-0) difficilmente terrà il parigino fuori a lungo. Il suo entourage ha rassicurato lunedì pomeriggio, confermando il dolore ma non escludendo una sua presenza in squadra per la partita di mercoledì contro l'Atalanta. Inoltre, come riportato da Le Parisien domenica, il brasiliano Lucas Beraldo, che ha subito un infortunio alla caviglia, non presenta lesioni ai legamenti.
Commenti (0)