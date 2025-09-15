Logo SportMediaset
Calcio

Champions, Psg: Kvaratskhelia in dubbio per l'Atalanta

15 Set 2025 - 17:57

Il Paris Saint-Germain campione in carica apre la sua difesa del titolo in Champions League contro l'Atalanta. Secondo l'Equipe, l'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia, subito domenica contro il Lens (2-0) difficilmente terrà il parigino fuori a lungo. Il suo entourage ha rassicurato lunedì pomeriggio, confermando il dolore ma non escludendo una sua presenza in squadra per la partita di mercoledì contro l'Atalanta. Inoltre, come riportato da Le Parisien domenica, il brasiliano Lucas Beraldo, che ha subito un infortunio alla caviglia, non presenta lesioni ai legamenti. 

19:30
Real, Tchouameni: "Ancelotti uno dei migliori, Alonso chiede cose diverse"
19:15
Il Cagliari: "Ligas raccontava lo sport con stile unico"
18:20
Potenza, rissa tra giocatori e tifosi: chiuse le indagini
18:19
Atalanta, occhio all'ultima moda di Luis Enrique: metà partita dalla tribuna
17:57
Champions, Psg: Kvaratskhelia in dubbio per l'Atalanta