Inter, si ferma Brozovic: problema muscolare per il croato

Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia della ripresa del campionato ha lanciato la sfida alla Juve, ma per battere la Sampdoria il tecnico dell'Inter non potrà contare su Stefano Sensi (distrazione al bicipite femorale destro) e neanche su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato si è fermato infatti per un problema muscolare, che non dovrebbe essere grave, ma richiederà almeno una settimana/dieci giorni di stop e quindi Brozo salterà sicuramente le sfide con Samp e Sassuolo.