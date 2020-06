Inter, non c'è pace per Sensi: risentimento muscolare

Stefano Sensi si ferma ancora. Una stagione davvero sfortunata per il centrocampista dell'Inter che ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Nelle prossime ore l'ex Sassuolo si sottoporrerà a esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, ma sicuramente salterà il match con la Sampdoria di domenica. Un problema in più per Conte.