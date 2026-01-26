L'Inter in fuga al bivio Champions a Dortmund: Chivu prepara i suoi alla missione difficile ma non impossibile

Due giorni per ricaricare le batterie dopo la vittoria sul Pisa, con la decisiva sfida di Champions League a Dortmund contro il Borussia alle porte. Chivu va avanti per la sua strada e con le sue convinzioni, con buona pace di chi gli aveva fatto notare l'anomalia prima della gara contro il Lecce ("Il giorno di riposo? Bisogna avere coraggio, magari abbiamo vinto per quello"). Chivu si fida della sua Inter, che intanto ringrazia le rivali e mette in atto la prima mini fuga in testa alla classifica: + 5 sul Milan e + 9 sulla Roma e sul Napoli campione d'Italia in carica. Dall'1-3 del Maradona del 25 ottobre, la squadra nerazzurra ha collezionato 12 vittorie, uno stop contro il Milan il 23 novembre e un pareggio, quello contro gli azzurri dell'ex Conte nel ritorno a San Siro. Quindici i punti guadagnati sul Napoli fra la terza di andata e la terza giornata di ritorno, 9 sul Milan. E guardando la situazione alla 22.a giornata delle ultime sette stagioni, solo l'Inter della seconda stella di Simone Inzaghi batte quella attuale di Chivu: 57 punti contro 52. Ora l'Inter è attesa dalle trasferte in casa di Cremonese e Sassuolo (in mezzo la gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino): l'obiettivo è presentarsi al big match in casa contro la Juve con il bottino pieno.



Mercoledì sarà un'altra storia: le tre sconfitte consecutive contro Atletico Madrid, Liverpool e ultima quella contro l'Arsenal hanno pesantemente compromesso la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League e una vittoria in Germania potrebbe non bastare ai nerazzurri, attualmente al 14° posto della classifica unica con 12 punti, per entrare nella Top 8. Un pareggio, garantirebbe ai nerazzurri il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta. La partenza per la Germania è prevista martedì pomeriggio. Per quanto riguarda la formazione tornerà in difesa l'ex Akanji, mentre in mezzo l'altro ex Mkhitaryan è in ballottaggio con Sucic. In attacco ci sarà la ThuLa, anche se Pio Esposito scalpita: quando Chivu lo ha schierato dall'inizio l'Inter ha sempre vinto (sei volte in campionato, tre in Champions e contro il Venezia in Coppa Italia).