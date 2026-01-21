Top 8 e play off: gli scenari per le italiane a un turno dal termine della League Phase

In fondo alla penultima giornata della League Phase di Champions League le italiane, Juve a parte, masticano amaro. Le sconfitte di Inter e Atalanta e il pari del Napoli hanno di molto complicato il cammino della nostra truppa in Europa anche se nulla è ancora compromesso. Anzi. Ecco quindi quali sono i possibili scenari per le nostre squadre.



ATALANTA 13 PUNTI

L'Atalanta è nel gruppone di otto squadre a quota 13 punti che si gioca gli ultimi tre posti nella top 8. A condannarla, in questo momento, è la differenza reti (+1) che, al momento la piazza in 13.ima posizione. Per agganciare la qualificazione diretta agli ottavi deve vincere in casa dell'Union e farlo con tanti gol, sperando che chi la precede perda qualche colpo. Non impossibile, ma certamente non facile. Con un pareggio è invece sicura di giocare il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta.



INTER 12 PUNTI

Per i nerazzurri la top 8 è quasi impossibile. Servirebbero, al netto di una vittoria nell'ultimo turno contro il Borussia a Dortmund, una serie di circostanze favorevoli: la sconfitta del Liverpool con il Qarabag; pareggio o sconfitta del Tottenham a Francoforte; pareggio o sconfitta del Chelsea a Napoli; pareggio o sconfitta del Barcellona con il Copenahgen; pareggio o sconfitta dello Sporting Lisbona a Bilbao; pareggio o sconfitta del Manchester City contro il Galatasaray; pareggio o sconfitta dell'Atletico Madrid con il Bodo; pareggio o sconfitta dell'Atalanta in casa dello Union St. Gilloise. Di queste combinazioni devono capitarne almeno cinque. Un pareggio, invece, garantirebbe ai nerazzurri il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta.