Top 8 e play off: gli scenari per le italiane a un turno dal termine della League Phase

L'Atalanta ha buttato via una grande occasione, a Inter e Juve basta un pari per il ritorno del playoff in casa, il Napoli può solo vinceredi Alessandro Franchetti
In fondo alla penultima giornata della League Phase di Champions League le italiane, Juve a parte, masticano amaro. Le sconfitte di Inter e Atalanta e il pari del Napoli hanno di molto complicato il cammino della nostra truppa in Europa anche se nulla è ancora compromesso. Anzi. Ecco quindi quali sono i possibili scenari per le nostre squadre.
ATALANTA 13 PUNTI
L'Atalanta è nel gruppone di otto squadre a quota 13 punti che si gioca gli ultimi tre posti nella top 8. A condannarla, in questo momento, è la differenza reti (+1) che, al momento la piazza in 13.ima posizione. Per agganciare la qualificazione diretta agli ottavi deve vincere in casa dell'Union e farlo con tanti gol, sperando che chi la precede perda qualche colpo. Non impossibile, ma certamente non facile. Con un pareggio è invece sicura di giocare il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta.
INTER 12 PUNTI
Per i nerazzurri la top 8 è quasi impossibile. Servirebbero, al netto di una vittoria nell'ultimo turno contro il Borussia a Dortmund, una serie di circostanze favorevoli: la sconfitta del Liverpool con il Qarabag; pareggio o sconfitta del Tottenham a Francoforte; pareggio o sconfitta del Chelsea a Napoli; pareggio o sconfitta del Barcellona con il Copenahgen; pareggio o sconfitta dello Sporting Lisbona a Bilbao; pareggio o sconfitta del Manchester City contro il Galatasaray; pareggio o sconfitta dell'Atletico Madrid con il Bodo; pareggio o sconfitta dell'Atalanta in casa dello Union St. Gilloise. Di queste combinazioni devono capitarne almeno cinque. Un pareggio, invece, garantirebbe ai nerazzurri il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta.
JUVENTUS 12 PUNTI
La situazione della Juve è del tutto simile a quella dell'Inter. Con un pari sul campo del Monaco i bianconeri sarebbero certi del playoff di ritorno in casa, cosa possibile anche in caso di sconfitta. Per la top 8 servono almeno sei delle seguenti combinazioni: Liverpool che perde con il Qarabag; Tottenham che non vince a Francoforte; Chelsea che non vince a Napoli; Barcellona che non vince con il Copenahgen; Sporting che non vince a Bilbao; City che non batte il Galatasaray; Atletico Madrid che non vince con il Bodo; l'Atalanta che non vince con l'Union St. Gilloise; Inter che non vince a Dortmund.
NAPOLI PUNTI 8
Decisamente più semplice la situazione del Napoli. Conte è costretto a vincere per avere la quasi certezza di entrare nel playoff (sarebbe fuori solamente se tutte le squadre tra gli 8 e i 10 punti vincessero). Se perde con il Chelsea è eliminato. Se pareggia, complice una differenza reti di -5, per qualificarsi deve sperare in una serie di combinazioni non banali. La vittoria della Juve con il Monaco, quella dell'Ajax contro l'Olympiacos, vittoria o pari del Marsiglia a Bruges, vittoria del Bayern Monaco in casa del Psv, pari o vittoria del Real Madrid a Benfica, pari o sconfitta del Pafos contro lo Slavia Praga.