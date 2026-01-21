Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Top 8 e play off: gli scenari per le italiane a un turno dal termine della League Phase

L'Atalanta ha buttato via una grande occasione, a Inter e Juve basta un pari per il ritorno del playoff in casa, il Napoli può solo vincere

di Alessandro Franchetti
21 Gen 2026 - 23:47
© Getty Images

© Getty Images

In fondo alla penultima giornata della League Phase di Champions League le italiane, Juve a parte, masticano amaro. Le sconfitte di Inter e Atalanta e il pari del Napoli hanno di molto complicato il cammino della nostra truppa in Europa anche se nulla è ancora compromesso. Anzi. Ecco quindi quali sono i possibili scenari per le nostre squadre.

ATALANTA 13 PUNTI
L'Atalanta è nel gruppone di otto squadre a quota 13 punti che si gioca gli ultimi tre posti nella top 8. A condannarla, in questo momento, è la differenza reti (+1) che, al momento la piazza in 13.ima posizione. Per agganciare la qualificazione diretta agli ottavi deve vincere in casa dell'Union e farlo con tanti gol, sperando che chi la precede perda qualche colpo. Non impossibile, ma certamente non facile. Con un pareggio è invece sicura di giocare il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta.

INTER 12 PUNTI
Per i nerazzurri la top 8 è quasi impossibile. Servirebbero, al netto di una vittoria nell'ultimo turno contro il Borussia a Dortmund, una serie di circostanze favorevoli: la sconfitta del Liverpool con il Qarabag; pareggio o sconfitta del Tottenham a Francoforte; pareggio o sconfitta del Chelsea a Napoli; pareggio o sconfitta del Barcellona con il Copenahgen; pareggio o sconfitta dello Sporting Lisbona a Bilbao; pareggio o sconfitta del Manchester City contro il Galatasaray; pareggio o sconfitta dell'Atletico Madrid con il Bodo; pareggio o sconfitta dell'Atalanta in casa dello Union St. Gilloise. Di queste combinazioni devono capitarne almeno cinque. Un pareggio, invece, garantirebbe ai nerazzurri il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta.

JUVENTUS 12 PUNTI
La situazione della Juve è del tutto simile a quella dell'Inter. Con un pari sul campo del Monaco i bianconeri sarebbero certi del playoff di ritorno in casa, cosa possibile anche in caso di sconfitta. Per la top 8 servono almeno sei delle seguenti combinazioni: Liverpool che perde con il Qarabag; Tottenham che non vince a Francoforte; Chelsea che non vince a Napoli; Barcellona che non vince con il Copenahgen; Sporting che non vince a Bilbao; City che non batte il Galatasaray; Atletico Madrid che non vince con il Bodo; l'Atalanta che non vince con l'Union St. Gilloise; Inter che non vince a Dortmund.

NAPOLI PUNTI 8
Decisamente più semplice la situazione del Napoli. Conte è costretto a vincere per avere la quasi certezza di entrare nel playoff (sarebbe fuori solamente se tutte le squadre tra gli 8 e i 10 punti vincessero). Se perde con il Chelsea è eliminato. Se pareggia, complice una differenza reti di -5, per qualificarsi deve sperare in una serie di combinazioni non banali. La vittoria della Juve con il Monaco, quella dell'Ajax contro l'Olympiacos, vittoria o pari del Marsiglia a Bruges, vittoria del Bayern Monaco in casa del Psv, pari o vittoria del Real Madrid a Benfica, pari o sconfitta del Pafos contro lo Slavia Praga.

champions league
atalanta
inter
juventus
napoli

Ultimi video

02:14
Stasera Juventus-Benfica

Stasera Juventus-Benfica

02:37
DICH PALLADINO POST BILBAO 21/1 DICH

Palladino: "Inspiegabile quanto successo, assurdo tornare a casa con una sconfitta"

01:28
DICH ITALIANO PRE ATHLETIC BILBAO DICH

Italiano: "Dobbiamo passare il turno"

01:42
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH

Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"

01:39
Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

01:28
Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

01:21
Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

02:11
Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

01:36
Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

01:02
Domani Roma-Stoccarda

Domani Roma-Stoccarda

01:37
I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

02:07
Stasera Atalanta-Bilbao

Stasera Atalanta-Bilbao

01:46
La sfida Spalletti-Mou

La sfida Spalletti-Mou

01:02
13 DICH GASPERINI PRE EUROPA 21/1 DICH

Gasp avvisa il Milan: "In Europa stiamo bene, ma siamo concentrati sul campionato. Bailey libera un posto..."

02:20
Mourinho-story a Torino

Mourinho-story a Torino

02:14
Stasera Juventus-Benfica

Stasera Juventus-Benfica

I più visti di Champions League

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

Pio Esposito incanta contro l'Arsenal, i tifosi inglesi sui social: "È in vendita?"

DICH DA CONF CHIVU POST INTER-ARSENAL 20/1 DICH

Chivu: "L'Arsenal ha meritato di vincere, ma abbiamo giocato bene"

Chivu-Conte, amici mai: niente saluto e gelo in tv. Cos'è successo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:56
Juve-Benfica, Mourinho fra infortuni e preoccupazioni: "Orgoglioso dei miei ragazzini, ma sarà dura qualificarci"
23:49
Athletic Bilbao, Valverde: "Abbiamo meritato la vittoria"
22:35
Spalletti, serata folle: litiga con un tifoso e "schiaffeggia" Openda
18:53
Fiorentina, Parisi ko: lesione del bicipite femorale sinistro
18:14
Funerali Commisso, Funaro: "Cerimonia molto sentita, non potevamo non esserci"