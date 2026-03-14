Tudor, esonero in vista al Tottenham: solo una vittoria con il Liverpool può salvarlo

Igor Tudor ha ormai il destino segnato al Tottenham. Dopo quattro sconfitte dal suo arrivo in altrettante partite (clamorosa quella in Champions League con l'Atletico Madrid), il croato è ai saluti: solo una grande vittoria con il Liverpool nella sfida di domani sera ad Anfiled potrebbe salvarlo. Secondo The Athletic i dirigenti degli Spurs stanno già sondando il mercato a caccia di un nuovo allenatore che possa sostituire l'ex Juventus, fortemente criticato in patria non solo per i risultati. Molto probabile che il Tottenham decida di affidarsi a un tecnico ad interim fino al termine della stagione. La pista che porta a Roberto De Zerbi invece, è in salita.