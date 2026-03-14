Tudor, esonero in vista al Tottenham: solo una vittoria con il Liverpool può salvarlo

14 Mar 2026 - 11:45
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Igor Tudor ha ormai il destino segnato al Tottenham. Dopo quattro sconfitte dal suo arrivo in altrettante partite (clamorosa quella in Champions League con l'Atletico Madrid), il croato è ai saluti: solo una grande vittoria con il Liverpool nella sfida di domani sera ad Anfiled potrebbe salvarlo. Secondo The Athletic i dirigenti degli Spurs stanno già sondando il mercato a caccia di un nuovo allenatore che possa sostituire l'ex Juventus, fortemente criticato in patria non solo per i risultati. Molto probabile che il Tottenham decida di affidarsi a un tecnico ad interim fino al termine della stagione. La pista che porta a Roberto De Zerbi invece, è in salita.

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