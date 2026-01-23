L'Inter ha un solo giocatore insostituibile in questo momento: Dimarco

Dimarco è entrato al 34’ del primo tempo, quando l’Inter era sotto per 0-2 e stava insistendo a testa bassa per linee centrali, regalando al Pisa la possibilità di difendersi con ordine. Sulla sinistra, Cesar Augusto stava svolgendo il suo compitino, dall’altra parte il suo connazionale non era mai sincronizzato con i movimenti della squadra. Lo diceva anche Chivu in panchina, non era solo lo stadio a sussurrare imprecazioni contro l’ex giocatore dell’Olympique Marsiglia. Un quadro desolante. In quel modo, l’Inter avrebbe potuto attaccare per un’altra ora e il Pisa avrebbe ringraziato per il gentile omaggio.