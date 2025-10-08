Lotta scudetto, chi vince in mezzo? Il confronto dei centrocampi di Napoli, Inter, Milan, Juve e Roma

Ed è proprio sull'intelligenza e l'esperienza di questi calciatori, unita alla generosità di Fofana, che Allegri sta costruendo le fortune del Diavolo: Modric e Rabiot fanno sempre la cosa giusta (Milan non a caso primo in Serie A per % di passaggi completati) e sono un porto sicuro per ogni compagno. Senza dimenticare le alternative: Samuele Ricci e Ardon Jashari, altri due acquisti dell'ultimo mercato che aspettano il loro momento, e Ruben Loftus Cheek sono rincalzi di lusso considerato che i rossoneri giocano soltanto una partita a settimana. Centrocampo completo: da scudetto.