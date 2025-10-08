Logo SportMediaset
Calcio
INTER

Inter, Thuram prosegue con il lavoro personalizzato: difficile ma non da escludere il recupero per la Roma

In settimana nuovo controllo per il francese per valutare l'evoluzione dell'infortunio muscolare patito in Champions

08 Ott 2025 - 09:07
© Getty Images

© Getty Images

Difficile ma non impossibile: Marcus Thuram prosegue il suo recupero dopo l'infortunio muscolare accusato in Champions contro lo Slavia Praga e non è appunto da escludere che possa tornare tra i convocati per la ripresa del campionato, alla fine della prossima settimana, quando l'Inter sarà impegnata all'Olimpico contro la Roma capolista. Dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu all'indomani della vittoria contro la Cremonese, i nerazzurri rimasti ad Appiano hanno ripreso ieri ad allenarsi: l'attaccante francese ha continuato il programma personalizzato, svolgendo le terapie di rito, e nei prossimi giorni - come annunciato settimana scorsa - verrà rivalutato clinicamente per fare chiarezza sul processo di guarigione del muscolo lesionato.

Resta sempre più probabile che, procedendo con la massima cautela, il suo rientro avvengo o in Champions contro i belgi dell'Union o più in là ancora contro il Napoli, ma prima degli esami in calendario è tuttavia possibile tenere viva la speranza di rivederlo già il 18 ottobre a Roma.

Al gruppo nerazzurro, ovviamente ristretto per i tanti giocatori convocati nelle rispettive nazionali, sono stati aggregati alcuni elementi dall’Under 23 e dalla Primavera. I primi a tornare in Italia saranno i giocatori impegnati domenica sera per le qualificazioni al Mondiale, nello specifico il croato Sucic, il polacco Zielinski e gli olandesi Dumfries e De Vrij. A seguire, via via, tutti gli altri. Da ultimo Lautaro atteso a Milano a metà della prossima settimana. Oggi e domani chi è rimasto alla Pinetina si allenerà al mattino, a seguire le convocazioni per il match di Bengasi, in Libia, dove venerdì è prevista l’amichevole con l’Atletico Madrid.

