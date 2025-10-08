Inter, Thuram prosegue con il lavoro personalizzato: difficile ma non da escludere il recupero per la Roma

Al gruppo nerazzurro, ovviamente ristretto per i tanti giocatori convocati nelle rispettive nazionali, sono stati aggregati alcuni elementi dall’Under 23 e dalla Primavera. I primi a tornare in Italia saranno i giocatori impegnati domenica sera per le qualificazioni al Mondiale, nello specifico il croato Sucic, il polacco Zielinski e gli olandesi Dumfries e De Vrij. A seguire, via via, tutti gli altri. Da ultimo Lautaro atteso a Milano a metà della prossima settimana. Oggi e domani chi è rimasto alla Pinetina si allenerà al mattino, a seguire le convocazioni per il match di Bengasi, in Libia, dove venerdì è prevista l’amichevole con l’Atletico Madrid.