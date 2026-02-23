Inter, Dimarco: "Obbligati a provare la rimonta. Ma scelgo scudetto e Mondiale con l'Italia"

Federico Dimarco è l'uomo del momento, anzi della stagione, in casa Inter (assieme a Piotr Zielinski): "Sono contento degli assist fatti sin qui in Serie A (è vicino al record, ndr) ma solo se sono utili alla squadra, se fini a se stessi contano poco". Dopo essere rimasto in panchina nell'andata, spera di essere un fattore decisivo anche in Champions League nel ritorno dei playoff domani contro il Bodo/Glimt: "Abbiamo il dovere di provare a ribaltare il risultato dell'andata, perché siamo l'Inter e teniamo a questa competizione. Mercoledì scorso il campo norvegese ha influito nella sconfitta ma sono comunque un avversario forte e organizzato: non batti Manchester City e Atletico Madrid a caso".