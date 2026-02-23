Chivu: "Vergogna uscire col Bodo? E ride pure? Io ho rispetto, lei no". Lezione al cronista norvegese
Il tecnico dell'Inter risponde per le rime alla provocazione in conferenza stampa
Mai confondere la pacatezza con l'arrendevolezza. Mai provocare un uomo mite ma deciso e sicuro. Le parole sono importanti, perché "chi parla male, pensa male e vive male (cit.)". E non è, in questo caso, questione di lingua, di traduzione o altro ancora. Alla vigilia di Inter-Bodo/Glimt succede dunque che Chivu non ci stia e risponda a tono alla domanda 'impropria' di un cronista norvegese, quesito di dubbio gusto: "Sarebbe una vergogna perdere contro una squadra piccola come il Bodo?".
Secca la replica dell'allenatore dell'Inter: "Ah lei dice questa cosa e ride pure? Complimenti. Nel calcio non c'è niente di vergognoso, bisogna rispettare l'avversario. Visto che lei non ci rispetta dicendo che sarebbe una vergogna per noi. Noi invece rispettiamo il Bodo, l'ha fatto vedere contro altre grandi. Noi rispettiamo i nostri avversari, anzi facciamo anche i complimenti al Bodo, hanno fatto vedere di essere protagonisti di un progetto sano. Noi vergogna non ne abbiamo, anzi abbiamo fatto anche i complimenti dopo la partita di andata".