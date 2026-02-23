LA STOCCATA

Chivu: "Vergogna uscire col Bodo? E ride pure? Io ho rispetto, lei no". Lezione al cronista norvegese

Il tecnico dell'Inter risponde per le rime alla provocazione in conferenza stampa

23 Feb 2026 - 15:25
videovideo

Mai confondere la pacatezza con l'arrendevolezza. Mai provocare un uomo mite ma deciso e sicuro. Le parole sono importanti, perché "chi parla male, pensa male e vive male (cit.)". E non è, in questo caso, questione di lingua, di traduzione o altro ancora. Alla vigilia di Inter-Bodo/Glimt succede dunque che Chivu non ci stia e risponda a tono alla domanda 'impropria' di un cronista norvegese, quesito di dubbio gusto: "Sarebbe una vergogna perdere contro una squadra piccola come il Bodo?". 

Leggi anche

Chivu: "Sappiamo di poter vincere: serve stare tranquilli e non dobbiamo avere pressione"

Secca la replica dell'allenatore dell'Inter: "Ah lei dice questa cosa e ride pure? Complimenti. Nel calcio non c'è niente di vergognoso, bisogna rispettare l'avversario. Visto che lei non ci rispetta dicendo che sarebbe una vergogna per noi. Noi invece rispettiamo il Bodo, l'ha fatto vedere contro altre grandi. Noi rispettiamo i nostri avversari, anzi facciamo anche i complimenti al Bodo, hanno fatto vedere di essere protagonisti di un progetto sano. Noi vergogna non ne abbiamo, anzi abbiamo fatto anche i complimenti dopo la partita di andata".

Leggi anche
Federico Dimarco

Dimarco: "Obbligati a provare la rimonta. Ma scelgo scudetto e Mondiale con l'Italia"

champions
chivu
inter
bodo/glimt
battibecco
vergogna

Ultimi video

02:56
Palladino: "Crediamo nella Champions"

Palladino: "Crediamo nella Champions"

01:13
DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

00:40
DICH DIMARCO 2 SU CHIVU E PIO PRE BODO 23/02 SRV

Dimarco: "Ecco perché è bello essere allenati da Chivu. Pio? Non posso mai sgridarlo…"

01:11
DICH DIMARCO 1 SU FARE GOL PRE BODO 23/02 SRV

Dimarco: "Bodo? Proviamoci e pensiamo solo a una cosa"

01:08
CLIP CHIVU "SCALDA" IL SINISTRO ALLA DIMARCO PRE BODO 23/02 ok SRV

Anche Chivu si "scalda" per il Bodo: un sinistro alla Dimarco

01:07
CLIP DUMFRIES SORRISO IN GRUPPO PRE BODO 23/02 SRV

Dumfries in gruppo ride per la prima volta: tutta colpa del "balletto" di Bisseck

00:32
DICH DIMARCO 3 SU DOVE SAREBBE IL BODO IN SERIE A PRE BODO 23/02 SRV

"Dove sarebbe il Bodo nella classifica di Serie A?": Dimarco non sa cosa rispondere

01:38
Juve, quanti problemi

Juve, quanti problemi

02:15
Involuzione bianconera

Involuzione bianconera

00:24
Le semifinali di Coppa Italia

Le semifinali di Coppa Italia

02:12
Roma-Cremonese 3-0: gli highlights

Roma-Cremonese 3-0: gli highlights

02:54
Milan-Parma 0-1: gli highlights

Milan-Parma 0-1: gli highlights

02:59
Atalanta-Napoli 2-1: gli highlights

Atalanta-Napoli 2-1: gli highlights

01:12
Genoa-Torino 3-0: gli highlights

Genoa-Torino 3-0: gli highlights

01:03
Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

02:56
Palladino: "Crediamo nella Champions"

Palladino: "Crediamo nella Champions"

I più visti di Champions League

Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

 Luciano Spalletti e Raffaele Palladino

Osimhen-Icardi e il Dortmund sulla strada di Juve e Atalanta: scattano i playoff

Disfatta Juve, i social non perdonano: Cabal all'Inter, Bastoni al Gala e il miracolo Koop

Comolli: "Mia reazione eccessiva, ma subita un'ingiustizia. Chiellini il futuro, a Marotta dico..."

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:30
Lazio, Rovella verso l'operazione: i tempi di recupero
11:37
Cagliari, a Parma con tante assenze ma torna Folorunsho
11:18
Champions, gli arbitri: il portoghese Pinheiro per la Juve, Atalanta con Sanchez
10:05
Milan furioso con le decisioni arbitrali e le implicazioni nella lotta scudetto
09:47
Lecce-Inter, i fischi a Bastoni non erano dei tifosi giallorossi. La teoria social