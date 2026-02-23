Chivu: "Vergogna uscire col Bodo? E ride pure? Io ho rispetto, lei no". Lezione al cronista norvegese

Mai confondere la pacatezza con l'arrendevolezza. Mai provocare un uomo mite ma deciso e sicuro. Le parole sono importanti, perché "chi parla male, pensa male e vive male (cit.)". E non è, in questo caso, questione di lingua, di traduzione o altro ancora. Alla vigilia di Inter-Bodo/Glimt succede dunque che Chivu non ci stia e risponda a tono alla domanda 'impropria' di un cronista norvegese, quesito di dubbio gusto: "Sarebbe una vergogna perdere contro una squadra piccola come il Bodo?".