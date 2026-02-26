Champions, Tchouaméni: "Qualificazione del Real una vittoria contro il razzismo"

"Non abbiamo giocato la nostra miglior partita della stagione, questo è certo. Ma credo che ci siano cose più importanti di questa partita, e più importanti del calcio", ha detto Tchouaméni, dopo il match. Interpellato sul gol decisivo del brasiliano Vinicius Junior, che aveva accusato Prestianni di averlo definito "una scimmia" nella gara di andata, il nazionale francese lo ha descritto come "una vittoria per tutti coloro che sono contro il razzismo". Dopo aver segnato il gol del pareggio ed essere stato nominato migliore in campo, Tchouaméni ha ritenuto che la squalifica provvisoria del giocatore argentino, confermata mercoledì dalla Uefa, fosse "la decisione migliore" da prendere.