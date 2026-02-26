Champions, Tchouaméni: "Qualificazione del Real una vittoria contro il razzismo"

26 Feb 2026 - 12:30
"Una vittoria contro il razzismo". Così il centrocampista francese del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, ha definito e celebrato la qualificazione della sua squadra agli ottavi di finale di Champions League a spese del Benfica (2-1), tornando sulle accuse rivolte all'argentino Gianluca Prestianni, l'attaccante della formazione portoghese allenata da Josè Mourinho.

"Non abbiamo giocato la nostra miglior partita della stagione, questo è certo. Ma credo che ci siano cose più importanti di questa partita, e più importanti del calcio", ha detto Tchouaméni, dopo il match. Interpellato sul gol decisivo del brasiliano Vinicius Junior, che aveva accusato Prestianni di averlo definito "una scimmia" nella gara di andata, il nazionale francese lo ha descritto come "una vittoria per tutti coloro che sono contro il razzismo". Dopo aver segnato il gol del pareggio ed essere stato nominato migliore in campo, Tchouaméni ha ritenuto che la squalifica provvisoria del giocatore argentino, confermata mercoledì dalla Uefa, fosse "la decisione migliore" da prendere.

Il centrocampista francese era stato uno dei giocatori a prendere le difese di Vinicius Junior dopo l'episodio dell'andata, sostenendo che il brasiliano aveva detto ai suoi compagni di squadra che Prestianni lo aveva "chiamato scimmia mentre nascondeva la testa sotto la maglia".

Inoltre, il Real Madrid ha annunciato in un comunicato diffuso dopo la partita di aver chiesto l'espulsione di un tifoso filmato mentre "faceva il saluto nazista" e che fosse immediatamente allontanato dallo stadio.

