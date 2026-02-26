Spagna, Cristiano Ronaldo acquisisce il 25% dell'Almeria

Per il giocatore dell'Al-Nassr questa acquisizione rappresenta una "pietra miliare importante" nella sua carriera di imprenditore e investitore. "Da tempo ho l'ambizione di dare il mio contributo al calcio anche oltre il campo. L'Almería è un club spagnolo con solide basi e un chiaro potenziale di crescita. Voglio lavorare con la squadra che lo guida per supportare la squadra nella sua nuova fase di crescita", ha dichiarato Cristiano Ronaldo.