Spagna, Cristiano Ronaldo acquisisce il 25% dell'Almeria
© Getty Images
Cristiano Ronaldo ha acquistato il 25% dell'Almería, club che attualmente occupa il terzo posto nella seconda divisione del calcio spagnolo.
La transazione è stata confermata attraverso un comunicato che rivela che l'accordo è stato concluso tramite CR7 Sports Investments, nuova filiale di CR7 SA, attraverso la quale il 41enne nazionale portoghese gestisce le sue attività e i suoi investimenti.
Per il giocatore dell'Al-Nassr questa acquisizione rappresenta una "pietra miliare importante" nella sua carriera di imprenditore e investitore. "Da tempo ho l'ambizione di dare il mio contributo al calcio anche oltre il campo. L'Almería è un club spagnolo con solide basi e un chiaro potenziale di crescita. Voglio lavorare con la squadra che lo guida per supportare la squadra nella sua nuova fase di crescita", ha dichiarato Cristiano Ronaldo.