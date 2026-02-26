Osimhen: "Nessuna esultanza dopo il gol? Era importante rispettare Spalletti"

Al termine della sfida con la Juventus, l'attaccante del Galatasaray Victor Osimhen ha spiegato i motivi dietro alla mancata esultanza in occasione del gol del 3-1: "Non ne ho bisogno. Credo sia importante rispettare un uomo a cui voglio bene e che ha avuto un ruolo importante nella mia carriera, parlo ovviamente di Spalletti. Non sentivo il bisogno di esultare. Abbiamo giocato molto male, anche quando loro andati sotto di un uomo, per questo non c'era motivo di esultare. Anche quando abbiamo avuto l'opportunità di segnare il gol decisivo, quello del 3-1, non ho sentito la necessità di esultare. Non sono quel tipo di giocatore, uno che cerca di nascondere le proprie emozioni, o che fa cose del genere. Ho visto tutto questa gente, che applaudiva i giocatori della Juventus per la performance, posso dire che sono felice....".