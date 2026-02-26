Rabiot diffidato rischia il derby: la decisione di Allegri per Cremonese-Milan

Massimiliano Allegri non fa retropensieri: Adrien Rabiot scenderà in campo contro la Cremonese nonostante il rischio squalifica. Il centrocampista francese è diffidato e un eventuale cartellino giallo domenica gli costerebbe la partecipazione al derby contro l'Inter, in programma l'8 marzo alle 20:45. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan considera la trasferta di Cremona fondamentale per riscattare immediatamente il brutto scivolone interno contro il Parma. L'obiettivo è presentarsi alla sfida scudetto contro i nerazzurri con il morale alto e i tre punti in tasca, motivo per cui Allegri ha deciso di schierare il suo "fedelissimo" senza farsi condizionare dal pericolo sanzione.