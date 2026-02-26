Juve-Galatasaray, Osimhen-Gatti: prima la rissa, poi l'abbraccio

26 Feb 2026 - 09:40
© Da video

Dopo soli 8 minuti di Juventus-Galatasaray, Victor Osimhen e Federico Gatti sono stati protagonisti di una lite verbale subito sedata dall'arbitro: una scena che si può spiegare considerando la posta in palio, gli ottavi di Champions League. Ma a fine partita, dopo il triplice fischio che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri, la prima cosa che ha fatto l'ex attaccante del Napoli è andare proprio ad abbracciare Gatti, che ricambia: un gesto dal grande senso sportivo.

