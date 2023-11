Inter, risentimento al polpaccio destro per Bastoni

© Getty Images

Brutte notizie per l'Inter dal ritiro della Nazionale in vista delle sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina. Questa mattina Alessandro Bastoni è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il difensore nerazzurro rientra a Milano e verrà sottoposto a ulteriori accertamenti da parte dello staff medico del club nerazzurro. C'è il grosso rischio che Bastoni possa fermarsi per un mese. Di sicuro salterà il big match contro la Juve, in programma domenica 26 alla ripresa del campionato. Ad alto rischio anche la sfida del Maradona contro il Napoli del 3 dicembre.