Inter, torna Dumfries: l'arma per il derby e il double dopo 107 giorni di attesa

Denzel Dumfries torna a disposizione di Cristian Chivu dopo 4 mesi e vuole altri due trofei prima del possibile addio

di Stefano Fiore
27 Feb 2026 - 09:34
Centosette giorni: questo il periodo nel quale l'Inter ha dovuto fare a meno di Denzel Dumfries. Quasi quattro mesi nei quali la squadra ha saputo adattarsi, sbilanciando ancor di più la propria gravità a sinistra, sul mancino di Federico Dimarco che quest'anno sta vivendo la sua miglior stagione, mentre a destra Luis Henrique trovava minuti e fiducia ma senza mai diventare un fattore decisivo. Ecco perché il rientro dell'esterno olandese, nove minuti contro il Bodo/Glimt a qualificazione già persa e dunque finalizzati a fargli riassaporare il campo più che vedere a che punto fosse nel percorso di rientro dall'infortunio alla caviglia rimediato contro la Lazio lo scorso 9 novembre, ha un peso specifico non da poco per Cristian Chivu.

La Champions è andata ma restano ancora da giocare, e magari vincere, il campionato e la Coppa Italia. Se il margine in Serie A è al momento rassicurante, sapere che Dumfries ci sarà nel derby dell'8 marzo, molto probabilmente dall'inizio, tranquillizza un po' tutti ad Appiano Gentile, che siano i compagni di squadra come i tifosi. Per gli avversari sapere di dover ondeggiare da una fascia all'altra quando l'Inter attacca è una preoccupazione in più, e anche gli attaccanti (soprattutto Marcus Thuram, che sta vivendo un periodo di appannamento) ringrazieranno. Contro il Genoa, invece, dovrebbe partire dalla panchina per trovare spazio a gara in corso.

E poi la Coppa Italia, che l'Inter ha mancato negli ultimi due anni dopo averne vinte due di fila, e che sarebbe la decima in bacheca. Il Como è cliente difficilissimo, chiedere a Milan e Juve, ma la coppa nazionale, porterebbe prestigio e pure 7,2 milioni di euro in cascina. Dall'altra parte del tabellone c'è l'Atalanta che sogna di andare avanti in Champions e una Lazio mai convincente quest'anno.

Un doblete che può anche essere il regalo di addio perché mai come quest'anno il futuro di Dumfries sembra incerto. La famosa clausola da 25 milioni di euro che si attiva nella prima metà di luglio, i 30 anni da compiere ad aprile, la voglia di provare una nuova esperienza dopo cinque stagioni nerazzurre e le voci su Palestra (ma non solo) sembrano portare a un'unica direzione: l'addio dell'olandese in estate. Farlo dopo avere alzato altri due trofei, dopo i 6 delle passate stagioni, sarebbe la miglior chiusura del cerchio.

dumfries
rientro
derby
calciomercato

