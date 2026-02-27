Inter, torna Dumfries: l'arma per il derby e il double dopo 107 giorni di attesa

La Champions è andata ma restano ancora da giocare, e magari vincere, il campionato e la Coppa Italia. Se il margine in Serie A è al momento rassicurante, sapere che Dumfries ci sarà nel derby dell'8 marzo, molto probabilmente dall'inizio, tranquillizza un po' tutti ad Appiano Gentile, che siano i compagni di squadra come i tifosi. Per gli avversari sapere di dover ondeggiare da una fascia all'altra quando l'Inter attacca è una preoccupazione in più, e anche gli attaccanti (soprattutto Marcus Thuram, che sta vivendo un periodo di appannamento) ringrazieranno. Contro il Genoa, invece, dovrebbe partire dalla panchina per trovare spazio a gara in corso.