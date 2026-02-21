Serie A, Lecce-Inter 0-2: Mkhitaryan e Akanji decisivi dalla panchina, Milan a -10

© IPA
L’armeno e lo svizzero entrano e risolvono il match, Chivu può pensare al Bodo/Glimt più sereno
Nel ventiseiesimo turno di Serie A l’Inter raccoglie tre punti pesanti: 2-0 esterno al Via del Mare di Lecce. Nel corso del primo tempo i nerazzurri provano a creare sfruttando le corsie esterne, ma Falcone si supera in un paio di occasioni (prima su Luis Henrique e poi su Pio Esposito).
Gli uomini di Di Francesco si difendono bene nonostante l’uscita per infortunio di Gaspar (al suo posto Siebert), e la prima frazione di gioco termina a reti bianche. Nella ripresa la formazione allenata da Chivu aumenta i giri del motore: poco prima dell’ora di gioco Dimarco stappa la partita col sinistro su assist di Thuram, ma la rete viene annullata dopo controllo Var per fuorigioco di partenza del francese.
Chivu getta nella mischia Mkhitaryan e Akanji, e i cambi del tecnico nerazzurro funzionano: al 75’ l’armeno sfrutta una sponda su corner e insacca l’1-0 con il destro, sette minuti più tardi l’incornata dello svizzero sempre su calcio d’angolo di Dimarco vale il definitivo 2-0. Inter a +10 sul Milan (impegnato domenica contro il Parma).
IL TABELLINO
Lecce-Inter 0-2
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar (dal 4’ pt Siebert), Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman (dal 15’ st Ngom), Ramadani, Coulibaly (dal 38’ st Stulic); Pierotti (dal 38’ st N’Dri), Cheddira, Sottil (dal 15’ st Banda). All. Di Francesco. A disp. Fruchtl, Samooja, Perez, Ndaba, Jean, Helgason, Fofana, Sala, Marchwinski.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij (dal 15’ st Akanji), Bastoni (dal 43’ st Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 24’ st Diouf), Frattesi, Zielinski, Sucic (dal 15’ st Mkhitaryan), Dimarco; Pio Esposito, Thuram (dal 24’ st Bonny). All. Chivu. A disp. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Cocchi, Kaczmarski, Darmian, Topalovic.
Arbitro: Manganiello.
Marcatori: 75’ Mkhitaryan (I), 82’ Akanji (I).
Ammoniti: Tiago Gabriel (L); de Vrij (I), Bastoni (I).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Federico Dimarco è diventato il primo difensore a fornire assist per cinque presenze consecutive nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07).
Federico Dimarco è uno dei soli cinque giocatori in grado di fornire assist per cinque partite consecutive nelle ultime 20 stagioni di Serie A - dopo Antonio Cassano, Gianni Munari, Miralem Pjanic e Lorenzo Insigne (due volte per lui).
Federico Dimarco ha fornito 13 assist in 24 presenze finora in questo campionato e l’ultimo giocatore capace di fare meglio in una stagione di Serie A è stato Domenico Berardi nel 2021/22: 14 ma in 33 match.
L’Inter ha raccolto almeno 64 punti dopo 26 match stagionali di campionato (64 in quello attuale) solo per la quarta volta nella sua storia in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre), dopo il 1988/89 (65), il 2006/07 (70) e il 2023/24 (69).
Da quando ha debuttato in Serie A (2019/20), Henrikh Mkhitaryan ha segnato 35 gol e fornito 35 assist: nel periodo solo altri tre giocatori hanno realizzato almeno altrettanti gol e servito almeno altrettanti assist (Domenico Berardi, Rafael Leão e Hakan Çalhanoglu).
L’Inter ha vinto nove trasferte di fila in Serie A e solo una volta nella sua storia ha fatto meglio fuori casa in campionato, 11 di fila tra ottobre 2006 e marzo 2007.
L’Inter è la formazione che ha segnato più gol sugli sviluppi di corner in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 15, di cui due nella gara odierna contro il Lecce.
Henrikh Mkhitaryan è tornato alla rete in trasferta in Serie A per la prima volta dal 22 ottobre 2022 (vs Fiorentina, 1° gol fuori casa con l’inter in quel caso).
L’inter è diventata la prima formazione contro cui il Lecce ha perso otto gare di fila in Serie A – superato il precedente record negativo di sette ko consecutivi registrati sempre con i nerazzurri tra il 1991 e 1999.
Il Lecce è diventata la formazione contro cui l’inter vanta la più lunga striscia aperta di clean sheet consecutivi in Serie A: sette.
Il Lecce ha perso senza segnare un match casalingo di Serie A per la prima volta dallo scorso 6 gennaio (0-2 vs Parma).
L’Inter ha effettuato 14 conclusioni totali senza segnare nel 1º tempo contro il Lecce in campionato e l’ultima volta che aveva tentato più tiri senza trovare la via della rete nei primi 45’ di gara in Serie A risaliva al 10 marzo 2023 (16 vs Spezia).
Solo la Lazio (11) ha chiuso più primi tempi in trasferta senza subire reti rispetto all’Inter in questo campionato: 10.