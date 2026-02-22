Mls, Inter Miami di Messi sconfitta all'esordio con Los Angeles Fc

Lionel Messi e l'Inter Miami hanno avuto un inizio difficile nella difesa del titolo di MLS, quando David Martínez, Denis Bouanga e Nathan Ordaz hanno segnato nella vittoria per 3-0 del Los Angeles FC. Son Heung-min ha servito l'assist per il gol di apertura di Martínez per l'LAFC, che ha sottolineato il suo status di principale minaccia al titolo di Miami durante questa vivace partita d'esordio della stagione MLS, tra due dei club più importanti del campionato. La partita ha attirato 75.673 tifosi allo storico Coliseum. Si tratta del secondo pubblico più numeroso nella storia della MLS. L'enorme pubblico ha assistito a una partita divertente e ha potuto ammirare da vicino Messi, che ha giocato nonostante uno stiramento al bicipite femorale subito questo mese.