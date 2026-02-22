Oltre gli infortuni e la stanchezza, Chivu è un "deb" da record: nessuno mai come lui nella storia dell'Inter

L'Inter dunque vince, continua a farlo, e tiene un ritmo indiavolato. Merito del gruppo ma, ribadiamolo, merito anche di un allenatore che mese dopo mese sta emergendo in tutta la sua capacità. Prova ne sia un dato: nella storia del club nerazzurro, infatti, non c’è mai stato un tecnico che al primo anno di Inter, giunti alla 26esima di campionato, abbia sommato più punti (64) di Chivu. Meglio di Mourinho (60), meglio di Weisz (59), meglio di Invernizzi (63), solo per citare i suoi predecessori. Ma anche meglio, in assoluto, rispetto a Liedholm (63) e Sarri (63). In Serie A c’è solo un allenatore che ha saputo fare di più, ovvero Carlo Carcano, che nella stagione 30/31 alla ventiseiesima di campionato aveva raccolto 65 punti (attribuendo a lui come a Liedholm, a Weisz e a Invernizzi tre punti a vittoria). Dati che rendono bene ciò che Chivu sta facendo. Un merito da condividere con "il gruppo di ragazzi fantastici" alle sue dipendenze (parole sue) ma anche con chi, la scorsa estate, ha avuto il coraggio di riportarlo a Milano e mettere l'Inter nelle sue mani.