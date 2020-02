Inter, rebus Handanovic: rischia di stare fuori un mese

L'INFORTUNIO

L'Inter vista a Udine ha dimostrato di sapersela cavare ampiamente pure senza Samir Handanovic ma Antonio Conte attende riscontri più concreti sull'infortunio alla mano del portiere-capitano nerazzurro. Lo sloveno - riporta il Corriere dello Sport - si sarebbe fratturato il quinto metacarpo, cioè il dito mignolo, e quindi rischia uno stop di 3-4 settimane anche se il decorso dell'infortunio verrà valutato giorno dopo giorno dai medici. Udinese-Inter 0-2: gli highlights

Se verranno confermati i 20 giorni di stop, Handanovic potrebbe rientrare il 23 febbraio contro la Sampdoria, in caso di tempi più lunghi l'obiettivo è la sfida scudetto contro la Juventus del primo marzo. La situazione è fluida come ha lasciato trasparire ieri Conte in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda sul possibile impiego del numero uno domenica contro il Milan: "Meglio parlare con i dottori. Vediamo, ci sono sette giorni per recuperarlo".

La sensazione è che nel derby l'Inter avrà tra i pali ancora Padelli, anche se lo sloveno è pronto a stringere i denti come dimostrato ieri ad Udine sedendosi in panchina per "coprire" la squalifica di Berni. Ad ogni modo l'Inter non pensa ad eventuali sostituti sul mercato, per esempio Viviano è svincolato dopo l'esperienza con lo Sporting Lisbona: fiducia a Padelli, un po' di pazienza per Handanovic e Berni-Stankovic (figlio di Dejan) in caso di emergenza.