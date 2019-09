Inter, Ranocchia scherza: Sanchez, Politano e Sensi diventano "Mammolo-Brontolo-Pisolo"

Umore alto in casa Inter. Dopo le due vittorie nelle prime due giornate di campionato, i nerazzurri preparano la sfida di San Siro con l'Udinese tra sorrisi e battute che testimoniano il buon clima che si respira. Protagonista in particolare Andrea Ranocchia, da sempre tra i più attivi quando si tratta di scherzi all'interno del gruppo nerazzurro. Il difensore ha sfruttato infatti l'assist fornito dal profilo Instagram ufficiale dell'Inter, che ha pubblicato una foto di Sanchez (169cm), Politano (170cm) e Sensi (168cm) in allenamento, commentando: "Sembrate Mammolo, Brontolo e Pisolo"