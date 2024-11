Inter, primi esami per Calhanoglu: niente di grave ma pronto il rientro a Milano

Dal ritiro della Turchia arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, che nella sfida contro il Galles è stato costretto al cambio durante l'intervallo per un fastidio alla coscia sinistra, la stessa dell'infortunio dopo 12' della gara dell'Olimpico contro la Roma del 20 ottobre. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, dai primi esami effettuati dal centrocampista nerazzurro il problema muscolare non sarebbe niente di grave e dunque non si tratterebbe di una ricaduta. Allora si era trattato di una elongazione agli adduttori della coscia, che hanno costretto Calhanoglu a saltare le sfide contro Young Boys in Champions League e Juventus ed Empoli in campionato per poi tornare a disposizione di Simone Inzaghi il 3 novembre a San Siro contro il Venezia. Lo staff medico dell'Inter e la Federazione turca sono in contatto per far rientrare il giocatore a Milano in modo da iniziare subito il recupero e non peggiorare la situazione.