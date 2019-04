Inter, Perisic verso la Juventus: "Possiamo battere chiunque"

22/04/2019

Perisic torna per un attimo all'1-1 contro i giallorossi: "Abbiamo provato anche a vincerla ma un punto ci sta per quella che è la nostra situazione. Siamo terzi, stiamo bene e dobbiamo continuare così". Il problema della squadra è concretizzare le occasioni create: "Dobbiamo migliorare, manchiamo negli ultimi 20 metri: solo così possiamo fare più gol".



Ed ecco arrivare i campioni d'Italia: "Li conosciamo, vincono da otto anni in Italia. Sono forti e vorranno vincere ma abbiamo la forza per farcela. Vogliamo chiudere terzi ed entrare in Champions League".