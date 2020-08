Inter, per Sanchez confermata distrazione muscolare: niente semifinale contro lo Shakhtar

INTER

Distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Questo l'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto l'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez nel pomeriggio a Duisburg. Il cileno si è infortunato nel corso della gara valida per i quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. "Le condizioni dell'attaccante cileno - fa sapere l'Inter attraverso un comunicato - verranno rivalutate nei prossimi giorni". Sanchez salterà sicuramente la semifinale contro lo Shakhtar, in programma lunedì 17.

Come previsto, dunque, Sanchez non sarà a disposizione di Conte per l'appuntamento contro la squadra ucraina, che vale l'accesso alla finalissima di Europa League. Da verificare le sue possibilità di recupero nel caso l'Inter riuscisse a giocare l'ultimo atto della competizione, fissato per venerdì 21. La situazione sarà più chiara nei prossimi giorni.