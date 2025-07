Fischi per Pep Guardiola presente al concerto degli Oasis

Alcuni fan degli Oasis non erano proprio contenti quando la band ha dedicato una canzone all'allenatore del Manchester City Pep Guardiola durante l'attesissimo concerto di ritorno a casa. Una manciata di fischi ha seguito la dedica di Liam Gallagher della celebre canzone "D'You Know What I Mean?" al "più grande allenatore di tutti i tempi, l'unico e inimitabile Pep Guardiola". Liam Gallagher, grande appassionato di calcio, è tifosissimo del City. L'evento è avvenuto venerdì sera all'Heaton Park durante il primo concerto della band a Manchester in 16 anni, nell'ambito del loro tour di reunion. L'altro membro della band Noel Gallagher ha poi chiesto al fan: "Chi stai fischiando?". Guardiola era presente al concerto e non sembrava preoccuparsi delle prese in giro, probabilmente provenienti dai tifosi del Manchester United presenti dall'altra parte della città. Si è unito al resto dei 70.000 tifosi cantando 'Don't Look Back in Anger'.