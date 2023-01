Coppa Italia, Inter-Parma stasera su Canale 5: formazioni e ultime notizie

COPPA ITALIA

Scattano gli ottavi di finale, Inzaghi fa turnover per scelta e necessità. I gialloblù con Buffon sognano il colpo a San Siro

© Getty Images Stasera torna la Coppa Italia, Inter-Parma inaugura gli ottavi di finale che saranno trasmessi interamente in esclusiva e in chiaro da Mediaset. Alle 21 a San Siro, con diretta su Canale 5, i nerazzurri cercheranno di approdare ai quarti affidandosi al turnover sia per scelta che per necessità visto che alla lista degli infortunati si sono aggiunti ieri sia Lukaku che Handanovic. Per Simone Inzaghi è anche l'occasione di ripartire subito dopo la grande delusione del pareggio di Monza unito alle polemiche arbitrali verso l'arbitro Sacchi. Chi passa troverà la vincente di Atalanta-Spezia, che si sfideranno giovedì 19.

In porta confermato quindi Onana mentre Skriniar è destinato alla panchina visto l'impiego di D'Ambrosio. A centrocampo scelte praticamente obbligate in mezzo con gli infortuni di Brozovic (anche squalificato), Barella e Calhanoglu. Sulle fasce ballottaggio Dumfries-Bellanova e Gosens. In attacco probabile l'impiego di Correa che sabato non è sceso in campo neppure nella ripresa.

Dall'altra parte il Parma sogna l'impresa senza dimenticare che sabato i gialloblù andranno a Bari per un delicatissimo confronto alla ripresa della Serie B. La squadra di Pecchia aveva chiuso male l'anno con un solo punto nelle ultime due partite venendo risucchiati in mezzo al gruppone che si sta giocando le posizioni dei playoff. Buffon rientra giusto in tempo per calcare nuovamente il campo di San Siro. In avanti Inglese sarà supportato da Bernabé, Vazquez e Man.

LE PROBABILI FORMAZIONI