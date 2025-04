Champions League, Barcellona-Inter 3-3: si decide tutto a San Siro

- Quello di Marcus Thuram dopo 30 secondi è il gol più veloce segnato in una semifinale nella storia della Champions League.

- Denzel Dumfries è il primo giocatore dell’Inter a segnare una doppietta in semifinale di Champions League.

- Denzel Dumfries è il primo olandese a segnare e a fornire un assist in una semifinale di Champions League da Wesley Sneijder il 20 aprile 2010 contro il Barcellona.

- Denzel Dumfries è il terzo giocatore olandese a segnare una doppietta in una semifinale di Champions League, dopo Phillip Cocu con il PSV nel 2005 (contro il Milan) e Georginio Wijnaldum per il Liverpool nel 2019 (contro il Barcellona).

- Raphinha è il giocatore del Barcellona che ha partecipato a più gol in una singola edizione della Champions League: 20 - 12 reti e otto assist; superato Lionel Messi nel 2011/12 (19).

- Quello di Marcus Thuram dopo 30 secondi è il secondo gol più precoce segnato dall'Inter dall'inizio di una partita di Champions League dopo quello di Dejan Stankovic contro lo Schalke nell'aprile 2011 (26 secondi).

- Denzel Dumfries è solo il secondo difensore dell’Inter a segnare in una semifinale di Champions League, dopo Maicon il 20 aprile 2010 sempre contro il Barcellona.

- L’Inter è sempre rimasta imbattuta nella gara di andata di una semifinale di Champions League (2V, 2N).

- L’Inter non ha vinto per cinque gare di fila (2N, 3P) considerando tutte le competizioni per la prima volta da marzo-aprile 2023 (sei).

- Francesco Acerbi (37 anni e 79 giorni) è il giocatore più anziano ad aver fornito un assist in una semifinale di Champions League, superato Pietro Vierchowod (36 anni e 363 giorni contro il Nantes nel 1996).

- Quello di Marcus Thuram dopo 30 secondi è il secondo gol più precoce subito dal Barcellona dall’inizio di una partita di Champions League dopo quello di Pato col Milan nel settembre 2011 (24 secondi).

- Prima di Barcellona-Inter, l'ultima semifinale che aveva visto ben 4 gol in un primo tempo risaliva al 2 maggio 2000 (Valencia-Barcellona 3-1 in quel caso).

- È solo la terza volta che entrambe le squadre segnano almeno tre gol in una semifinale di Champions League, dopo Dinamo-Bayern del 1999 (3-3) e Manchester City-Real Madrid del 2022 (4-3).

- Lamine Yamal è il marcatore più giovane in una semifinale di Champions League (17 anni e 291 giorni), superato il record di Kylian Mbappé (18 anni e 140 giorni nel 2017). Per lo spagnolo è la 100ª presenza con il Barcellona in tutte le competizioni.

- Raphinha ha fornito otto assist in questa Champions League, solo Luis Figo (nove nel 1999/ 2000 sempre col Barcellona) ne ha serviti di più in una singola edizione del torneo.

- L'Inter ha schierato un undici titolare con un'età media di 30 anni e 56 giorni, il più anziano in una semifinale di Champions League dalla Juventus il 9 maggio 2017 (30 anni e 312 giorni). Tutte le nove formazioni con un'età media di almeno 30 anni scese in campo in una semifinale di Champions League sono state di squadre italiane.

- Lamine Yamal (17 anni e 291 giorni) è solo il 2° giocatore a partire titolare con meno di 18 anni in una semifinale nella storia della Champions League, dopo Julian Draxler (17 anni e 226 giorni) con lo Schalke 04 ad Old Trafford nel maggio 2011.

- 250ª presenza per Alessandro Bastoni con l’Inter tra tutte le competizioni e 200ª per Matteo Darmian con i nerazzurri.

- 50ª panchina in Champions League per Simone Inzaghi, che diventa così il 7° allenatore italiano a raggiungere questo traguardo: record per una singola nazione.