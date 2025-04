Inter, risentimento ai flessori della coscia sinistra per Lautaro. Inzaghi: "Difficilissimo averlo al ritorno"

Tegola Lautaro Martinez per l'Inter. Nei minuti finali del primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona, il capitano nerazzurro si ferma e si mette le mani sul volto, poi chiede di restare in campo, anche se gioca praticamente da fermo e zoppica. E infatti la sostituzione è inevitabile. Al ritorno in campo dopo l'intervallo ecco il cambio di Simone Inzaghi: fuori il Toro, alle prese con un risentimento ai flessori della coscia sinistra, e dentro al suo posto Taremi. Tra giovedì e venerdì sarà sottoposto a esami strumentali. "Veniva da otto gare consecutive, c'è questo rischio - ha detto Simone Inzaghi a Prime nel dopo partita sulle condizioni di Lautaro - Speriamo di non perdere il nostro capitano che ha dovuto alzare bandiera bianca ma ho qualche dubbio". Poi in conferenza stampa: "Sarà difficilissimo recuperare Lautaro per il ritorno. Martedì giocheremo probabilmente senza il nostro capitano e sarà già quella una finale per noi".