Champions League, le pagelle di Barcellona-Inter: Dumfries imprendibile e splende quanto Yamal

Dumfries 8,5 - La sua assenza nelle ultime settimane si è fatta sentire e per dimostrarlo ha impiegato meno di venti secondi. Subito protagonista con l'azione che sblocca il match fornendo l'assist per Thuram, poi si prende tutta la scena trovando una doppietta sugli sviluppi di corner. Un pericolo costante per i catalani, anche nel passaggio vincente per il gol di Carlos Augusto annullato per offside. (dal 36' st Darmian sv)