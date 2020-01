Inter, ora è veramente fatta: accordo col Tottenham per Eriksen 

Adesso è fatta: l'Inter ha chiuso l'accordo con il Tottenham per Eriksen, il danese sarà al più tardi in Italia a inizio settimana prossima per sostenere le visite mediche ma non è da escludere (anzi è quanto mai probabile) che possa anticipare il suo arrivo a Milano, sbarcando in Italia già sabato sera per poi assistere al match casalingo dei nerazzurri contro il Cagliari a San Siro domenica alle 12.30. Dopo aver limato gli ultimi dettagli nel summit di giovedì sera (come avevamo già ampiamente raccontato) nella giornata di oggi i due club hanno ratificato il tutto: agli Spurs vanno 20 milioni, suddivisi tra parte fissa (vicina ai 18 milioni) e bonus (facilmente raggiungibili). Il Tottenham è impegnato domani pomeriggio in FA Cup contro il Southampton: a differenza di quanto accade normalmente, Mourinho non ha tenuto oggi la consueta conferenza della vigilia. Difficile, o quanto meno molto improbabile, che convochi il giocatore, anche se con il tecnico portoghese nulla si può escludere a priori. Ma ciò che conta, per i tifosi nerazzurri, è che Eriksen sarà da settimana prossima un giocatore dell'Inter!