Inter, svolta Oaktree: il fondo americano passa al 100% sotto il controllo dei canadesi di Brookfield

Il colosso da 88 miliardi di dollari ha acquisito le ultime quote della società statunitense diventando al 100% controllante del clubdi Redazione
Novità societarie in casa Inter. Con una manovra finanziaria avvenuta in modo riservato, il fondo canadese Brookfield Asset Management, colosso che gestisce asset per oltre mille miliardi dollari, ha infatti acquisito per 3 miliardi le quote ancora non in suo possesso della società statunitense (il 26%), arrivando a incamerare di fatto anche il 100% delle quote di Inter FC. Si tratta di un'operazione che completa un processo iniziato già nel 2019, quando Brookfield aveva assunto il controllo operativo del gruppo Oaktree e che, almeno nell'immediato, non comporta nessun cambiamento nella gestione del club nerazzurro che continuerà ad avvenire con il management attuale.
Ciò che al momento rende davvero degna di interesse tale manovra è la sua tempistica, visto che avviene a pochi giorni dalla scadenza fissata per la cessione di San Siro a Inter e Milan. Il tempo stringe: entro il 10 novembre, quando scatterà l'ormai famigerato vincolo culturale sul secondo anello, dovrà essere firmato il rogito in seguito al versamento della prima tranche di pagamenti al Comune di Milano, circa 73 milioni di euro. Fondi che formalmente saranno depositati dalla newco controllata al 50% da Inter e Milan creata appositamente per l'acquisizione dell'impianto.