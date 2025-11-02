Inter, svolta Oaktree: il fondo americano passa al 100% sotto il controllo dei canadesi di Brookfield

Ciò che al momento rende davvero degna di interesse tale manovra è la sua tempistica, visto che avviene a pochi giorni dalla scadenza fissata per la cessione di San Siro a Inter e Milan. Il tempo stringe: entro il 10 novembre, quando scatterà l'ormai famigerato vincolo culturale sul secondo anello, dovrà essere firmato il rogito in seguito al versamento della prima tranche di pagamenti al Comune di Milano, circa 73 milioni di euro. Fondi che formalmente saranno depositati dalla newco controllata al 50% da Inter e Milan creata appositamente per l'acquisizione dell'impianto.