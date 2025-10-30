Stadio San Siro: slitta il rogito per la cessione a Milan e Inter, nodo garanzie da 100 milioni

La firma del rogito per il passaggio dello stadio di San Siro alla newco controllata al 50% da Milan e Inter slitterà alla prossima settimana. Lo ha riportato l'agenzia di stampa Radiocor. Entro domani non ci sarà quindi l'atteso trasferimento di proprietà del Meazza ai due club di Serie A. Il rallentamento dell'iter non è imputabile né al Comune di Milano né alle squadre, ma riguarda i tempi tecnici per ottenere le necessarie garanzie finanziarie dagli istituti di credito coinvolti.