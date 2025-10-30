Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
tempi stretti

Stadio San Siro: slitta il rogito per la cessione a Milan e Inter, nodo garanzie da 100 milioni

Dovrebbe slittare alla prossima settimana la firma del rogito per San Siro. Comitati contro l'abbattimento presentano un esposto a Roma.

di Stefano Fiore
30 Ott 2025 - 12:09

La firma del rogito per il passaggio dello stadio di San Siro alla newco controllata al 50% da Milan e Inter slitterà alla prossima settimana. Lo ha riportato l'agenzia di stampa Radiocor. Entro domani non ci sarà quindi l'atteso trasferimento di proprietà del Meazza ai due club di Serie A. Il rallentamento dell'iter non è imputabile né al Comune di Milano né alle squadre, ma riguarda i tempi tecnici per ottenere le necessarie garanzie finanziarie dagli istituti di credito coinvolti.

Il nodo finanziario e l'esposto dei comitati

Per la firma ufficiale è necessario che nelle casse comunali confluiscano i capitali da parte del pool di banche, che è ormai definito. La cifra complessiva si aggira intorno ai 100 milioni di euro, tra la prima tranche del prezzo d'acquisto (IVA inclusa) e una quota dei debiti pregressi di Milan e Inter verso il Comune di Milano.

Il tempo stringe in vista della dead line del 10 novembre, data in cui scatterebbe il vincolo architettonico sul secondo anello del Meazza, elemento che complicherebbe ulteriormente il progetto di abbattimento.

Nel frattempo, la pressione esterna aumenta: i comitati che si battono contro il progetto e l’abbattimento dell’attuale stadio si sono rivolti al Consiglio nazionale del notariato a Roma. Nell’esposto si chiede di bloccare l’atto, sostenendo che la data di inizio del vincolo storico (dopo 70 anni) sarebbe incerta e che la vendita dell'impianto causerebbe un potenziale danno erariale.

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

1 di 38
© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY
© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY
© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

san siro
rogito
slitta
comitati del no

Ultimi video

01:55
Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:55
Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:59
Giudice sportivo Serie B, due squalificati per un turno
13:30
Gol e curiosità, un altro record per la Serie A
12:30
Inter, buone notizie per Chivu: Thuram al lavoro con il gruppo
12:05
Premio De Sanctis, De Laurentiis: "Un piacere premiare Zoff"
11:03
Coppa Libertadores, Flamengo elimina Racing e vola in finale