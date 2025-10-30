Stadio San Siro: slitta il rogito per la cessione a Milan e Inter, nodo garanzie da 100 milioni

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames
Dovrebbe slittare alla prossima settimana la firma del rogito per San Siro. Comitati contro l'abbattimento presentano un esposto a Roma.di Stefano Fiore
La firma del rogito per il passaggio dello stadio di San Siro alla newco controllata al 50% da Milan e Inter slitterà alla prossima settimana. Lo ha riportato l'agenzia di stampa Radiocor. Entro domani non ci sarà quindi l'atteso trasferimento di proprietà del Meazza ai due club di Serie A. Il rallentamento dell'iter non è imputabile né al Comune di Milano né alle squadre, ma riguarda i tempi tecnici per ottenere le necessarie garanzie finanziarie dagli istituti di credito coinvolti.
Per la firma ufficiale è necessario che nelle casse comunali confluiscano i capitali da parte del pool di banche, che è ormai definito. La cifra complessiva si aggira intorno ai 100 milioni di euro, tra la prima tranche del prezzo d'acquisto (IVA inclusa) e una quota dei debiti pregressi di Milan e Inter verso il Comune di Milano.
Il tempo stringe in vista della dead line del 10 novembre, data in cui scatterebbe il vincolo architettonico sul secondo anello del Meazza, elemento che complicherebbe ulteriormente il progetto di abbattimento.
Nel frattempo, la pressione esterna aumenta: i comitati che si battono contro il progetto e l’abbattimento dell’attuale stadio si sono rivolti al Consiglio nazionale del notariato a Roma. Nell’esposto si chiede di bloccare l’atto, sostenendo che la data di inizio del vincolo storico (dopo 70 anni) sarebbe incerta e che la vendita dell'impianto causerebbe un potenziale danno erariale.
