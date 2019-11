Inter, nuovo guaio per Conte: distorsione alla caviglia per Politano

LA TEGOLA

E' allarme attaccanti in casa Inter, che dopo Alexis Sanchez perde anche Matteo Politano a causa dell'infortunio rimediato durante il match con il Borussia Dortmund. L'ex Sassuolo - come riferisce il club nerazzurro - tra mercoledì e giovedì è stato sottoposto ad alcuni accertamenti che "hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra". Le condizioni del giocatore, che "nella prima fase di trattamento avrà la caviglia immobilizzata, saranno rivalutate nelle prossime settimane".

Conte dovrà dunque fare a meno di Politano per diverso tempo: si parla di uno stop che potrebbe durare anche 45-60 giorni. Il giocatore su Instagram è stato vago sui tempi di recupero: "Purtroppo dovrò stare fermo per un po'. Grazie a tutti per i messaggi, ci vediamo presto".



Una situazione non certo semplice in un momento delicato, a maggior ragione dopo il duro sfogo del tecnico nei confronti della società subito dopo il ko in Champions. I nerazzurri in attacco ora sono contati, visto che a disposizione sono rimasti soltanto Lukaku e Lautaro Martinez, oltre al baby Esposito.