Inter: niente derby per Dumfries, Carlos Augusto a destra. Zielinski dal 1'

Sono pochissime le speranze per Cristian Chivu di avere a disposizione Denzel Dumfries per il derby di domenica sera. Atteso il provino decisivo ma l'olandese, che ha saltato il doppio impegno degli Orange contro Polonia e Lituania, è ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia rimediato nella sfida di San Siro contro la Lazio dopo uno scontro di gioco con Zaccagni: il dolore persiste e dunque l'esterno è destinato a guardare il big match contro il Milan dalla tribuna. Lo staff medico nerazzurro cercherà di rimetterlo a disposizione del tecnico nerazzurro per la trasferta di Champions League di mercoledì 26 novembre in casa dell'Atletico Madrid. Al suo posto, sulla corsia di destra, ci sarà Carlos Augusto, con Dimarco a presidiare la fascia sinistra. Sempre out Mkhitaryan, che potrebbe tornare tra i convocati per la trasferta di Pisa di domenica 30. Qualche speranza per Darmian.



Allarme rientrato invece per quanto riguarda Zielinski, tornato affaticato dalle gare con la sua Polonia dopo due partite da titolare contro Olanda e Malta, quest'ultima battuta nel finale grazie a un suo gol, ma che al rientro ha lavorato regolarmente alla Pinetina. Il polacco è favorito su Sucic (che con la Croazia ha giocato soltanto 90' dal 1') per un posto da titolare in mezzo al campo con Calhanoglu in regia e Barella. In difesa, davanti a Sommer, ci saranno Akanji - pronto al suo primo derby di Milano - con Acerbi e Bastoni. In attacco Chivu si affiderà a Lautaro Martinez e Thuram per tornare alla vittoria nel derby dopo cinque confronti senza successi. La ThuLa si ritroverà 54 giorni dopo: manca infatti dal 30 settembre, da quando cioè il francese si è infortunato contro lo Slavia Praga. Per Thuram due spezzoni di gara contro Kairat e Lazio e ora nel derby il ricongiungimento con il 'gemello' in attacco.