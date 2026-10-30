Inter, nessun recupero e diverse incognite: Chivu al derby con una certezza e molti interrogativi

Una certezza, tante incognite. La prima: nessun recupero, per il derby Cristian Chivu non ritrova nessuno dei suoi giocatori ormai da settimane, se non mesi, in infermeria. Non Stones, fermo ormai da metà settembre. Non Jones e Pavard che, forse, rientreranno nei ranghi settimana prossima. Tanto meno Lautaro che si perde nuovamente l'incrocio con il Milan. E mettiamoci pure Luis Henrique, anche lui fuori causa. Meglio, decisamente meglio, è andata invece ad Amorim che a distanza di una sola settimana ritrova Rabiot, Moreira e Gila: per gli infortunati in casa nerazzurra i tempi sono molto più lunghi. Un dato di fatto che porta al capitolo incognite perché sì, c'è il derby con il suo enorme peso specifico, ma all'orizzonte ci sono anche le sfide con il Feyenoord in Champions e il Como in campionato e alle spalle una sequela di partite che ha torchiato chi ha dovuto stringere i denti e spremere i muscoli.