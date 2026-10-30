Milan-Inter: riaprono i settori del terzo anello verde e blu chiusi per sicurezza

Il derby di halloween fa più paura ai padroni di casa in rossonero che a una capolista che vola e che, prestigio cittadino a parte, ha meno da perdere. In ogni caso sarà l'occasione per dare un senso davvero completo alla parola "sold out". Già, perché finora le due milanesi, da un pò di tempo a questa parte, hanno sempre potuto vantare uno stadio tutto esaurito ma senza una parte chiusa per ragioni di sicurezza dalla stagione 2019/20. Per uno dei derby più attesi degli ultimi anni però, il Milan padrone di casa nel derby del sabato sera, ha avuto il permesso di riaprire i settori centrali del terzo anello verde e blu, chiusi da più di sei anni per motivi di sicurezza. Finalmente si potrà vedere San Siro completamente pieno, nel vero senso della parola.