Il nuovo San Siro per colmare il gap con le regine d’Europa: quanto incasseranno Inter e Milan
Naming rights, museo e negozi: vediamo i dettaglidi Redazione Sportmediaset
La realizzazione del nuovo stadio di Milano ha una priorità assoluta: incrementare il fatturato di Inter e Milan. Le società non hanno mai nascosto che l'impianto moderno servirà proprio a fare un salto di qualità economico, riducendo il divario con le big del calcio europeo.
Attualmente, il confronto con le regine d'Europa evidenzia infatti una distanza notevole. Nelle chiusure di bilancio al 30 giugno 2026, i ricavi da stadio si sono attestati a 90 milioni per l'Inter e 50 milioni per il Milan, cifre lontanissime da quelle dei giganti d'Europa... Il Manchester United ha toccato quota 185 milioni, il Barcellona 225 milioni e il Real Madrid ha raggiunto i 363 milioni grazie alla spinta del rinnovato Bernabeu. A titolo di esempio, basti pensare che un singolo Clasico al Camp Nou — pur con una capienza provvisoria di 60mila spettatori su una previsione finale di oltre 104mila — ha generato un incasso (record per la Spagna) di 19,1 milioni di euro, a cui si sommano gli oltre 800mila euro incassati dal megastore in un solo fine settimana.
Le stime economiche del nuovo impianto
Il nuovo San Siro punta a colmare questo solco. Pur in attesa del Piano di Fattibilità Economica definitivo previsto per i primi mesi del 2027, i documenti attuali delineano già un potenziale di circa 120 milioni di euro di ricavi annui aggregati, garantendo a ciascuno dei due club un incremento di circa 60 milioni all'anno. Il modello economico si basa quindi sulla vivibilità dello stadio 365 giorni l'anno, sfruttando turismo, eventi e spazi commerciali anche nei giorni in cui non si gioca.
L'entrata complessiva si suddivide in due grandi macro-aree:
Il Comparto Stadio (circa 80,1 milioni di euro annui) e Altre attività commerciali e immobiliari (circa 40,3 milioni di euro annui). Il primo comprende, nel dettaglio: tour e museo (18,1 milioni), Naming rights (vendita del nome dello stadio, 17,88 milioni), visite turistiche extra (12 milioni), eventi corporate e concerti (11,4 milioni), altri sponsor (9 milioni), merchandising e concessioni commerciali (5,5 milioni, al netto dei costi), bar, ristorazione e catering (5,2 milioni), parcheggi (1 milione).
Il secondo invece comprende: leisure & entertainment (inclusi spazi commerciali, 23,2 milioni), uffici (8,86 milioni), parcheggi per attività retail (6,88 milioni), centro congressi (910 mila euro) e parcheggi a servizio degli uffici (420 mila euro).
I prezzi dei biglietti non saranno ritoccati, ecco come
Un aspetto fondamentale riguarda i ticket: entrambe le società hanno ribadito che la crescita dei ricavi non arriverà dai singoli biglietti o dagli abbonamenti tradizionali, ma dalla valorizzazione del settore hospitality. Nonostante i recenti tentativi di ampliare l'offerta (come il debutto della San Siro Rooftop Experience sul tetto del Mezza), la struttura attuale non basta per competere con i top team. Il progetto del nuovo stadio risolverà questo collo di bottiglia facendo impennare i posti dedicati all'ospitalità dagli attuali circa 3.000 fino a ben 13.000.