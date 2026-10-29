Il nuovo San Siro per colmare il gap con le regine d’Europa: quanto incasseranno Inter e Milan

Attualmente, il confronto con le regine d'Europa evidenzia infatti una distanza notevole. Nelle chiusure di bilancio al 30 giugno 2026, i ricavi da stadio si sono attestati a 90 milioni per l'Inter e 50 milioni per il Milan, cifre lontanissime da quelle dei giganti d'Europa... Il Manchester United ha toccato quota 185 milioni, il Barcellona 225 milioni e il Real Madrid ha raggiunto i 363 milioni grazie alla spinta del rinnovato Bernabeu. A titolo di esempio, basti pensare che un singolo Clasico al Camp Nou — pur con una capienza provvisoria di 60mila spettatori su una previsione finale di oltre 104mila — ha generato un incasso (record per la Spagna) di 19,1 milioni di euro, a cui si sommano gli oltre 800mila euro incassati dal megastore in un solo fine settimana.