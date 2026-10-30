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Addio San Siro, ecco come cambierà il Meazza: la "L" che resterà in piedi e i seggiolini in regalo ai tifosi

Inter e Milan presentano il progetto del nuovo impianto: del Meazza resterà una "L" iconica e 60mila seggiolini andranno ai tifosi

di Redazione Sportmediaset
30 Ott 2026 - 09:49
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Addio San Siro, lunga vita a San Siro. Ieri Inter e Milan hanno svelato come sarà il nuovo stadio che dovrebbe essere inaugurato nel 2031 al posto del Meazza ma l'impianto-icona che ha accompagnato le partite di nerazzurri e rossoneri per oltre 100 anni non sarà demolito del tutto.

Una volta che il Generali Stadium sarà pienamente operativo, le ruspe si dirigeranno proprio verso il Meazza, che verrà smantellato un pezzo alla volta ma senza toccare una sorta di "grande L" nell'angolo sud-est dell'impianto attuale, dove oggi ci sono rampe esterne, una porzione della Curva Sud, il settore blu e una parte della tribuna arancio. Un processo che dovrebbe richiedere uno o due anni e che lascerà a Milano un ricordo indelebile di ciò che è stato e mai potrà essere dimenticato.

E per chi è romantico sino in fondo ci sarà pure la possibilità di portarsi a casa un seggiolino (peso stimato in 4,5 chili): 60.654 degli attuali 74.817 saranno regalati o venduti ai tifosi come scritto nel piano depositato dai club, un modo per buttare via meno plastica e per avere nel proprio soggiorno un pezzo di storia.

San Siro, 100 anni di storia: dalla visione di Pirelli ai Mondiali di Italia '90 fino alle Olimpiadi invernali 2026

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