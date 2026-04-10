Inter, Milito incorona Chivu e lancia Cambiasso: "Strano che non sia ancora in panchina"

Il "Principe" si è espresso anche sui giocatori di oggi, concentrandosi in particolare su Lautaro a cui ha lanciato un invito: "Ha ancora tanti anni da dare all'Inter, ma per lui le porte del Racing sono sempre aperte".

Per Milito infatti la carriera è al momento dietro la scrivania della squadra di Avellaneda, di cui è presidente dal dicembre 2024. Il Toro aveva esordito tra i professionisti proprio con la formazione biancoceleste prendendo il posto dello stesso Milito il 1º novembre 2015 nella sfida contro il Crucero: "Si vedeva subito che era un ragazzo eccezionale", l'elogio dell'ex numero 22 nerazzurro.

