Il Principe è diventato Presidente: Milito numero uno del Racing di Avellaneda

Il Principe è diventato Presidente: Diego Milito è il nuovo numero uno del Racing di Avellaneda. L'ex attaccante dell'Inter succede così a Victor Blanco, in carica da più di un decennio, alla guida del club nel quale è cresciuto e dove ha terminato la sua carriera da calciatore nel 2016 dopo aver lasciato l'Italia nel 2014 (il Racing è la squadra da cui proviene anche Lautaro Martinez, attuale capitano nerazzurro). Queste le parole dopo l'elezione: "Ringrazio le persone che mi hanno messo in questa posizione e che mi hanno permesso di realizzare un grande sogno. Essere stati scelti significa un onore, un impegno e una responsabilità per costruire il club che sogniamo. A loro, a chi mi ha accompagnato in questo lavoro, ai procuratori e a chi ha preso parte a un atto esemplare, sarò per sempre grato. In questo momento ci metteremo al lavoro per risolvere le priorità più urgenti".