Claudio Ranieri Cavaliere di Gran Croce, riconoscimento consegnato a Cagliari

02 Giu 2026 - 14:08
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L'ex allenatore del Cagliari e della Roma Claudio Ranieri è stato insignito a Cagliari del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha ricevuto il riconoscimento dalla prefetta Paola Dessì del capoluogo sardo presente il sindaco Massimo Zedda. "Per il suo stile, per la sua straordinaria capacità di portare le sue squadre a risultati di eccellenza, valorizzando i calciatori e infondendo loro fiducia e un forte senso di appartenenza" la motivazione del riconoscimento. Per Ranieri è scattato subito un lunghissimo applauso. "Orgoglioso di ricevere questa onorificenza- ha detto Ranieri- in un posto dove io e la mia famiglia siamo sempre stati felici". Domani il sindaco Zedda glj consegnerà la pergamena di cittadino onorario. Tra le motivazioni, la decisione era stata votata all'unanimità in Consiglio comunale, anche "l'attaccamento e l'amore di Claudio Ranieri alla città che ha sempre considerato come la sua seconda casa: le imprese di mister Ranieri con il Cagliari rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall'isola". 

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