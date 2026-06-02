Kluivert: "Spiace per mio Milan ma che sorpresa Fabregas"

"L'Inter è un club fantastico e ha disputato una stagione eccellente. Mi dispiace che il mio Milan non abbia vissuto una stagione all'altezza delle aspettative. La vera sorpresa, però, è stata Fabregas. Quello che ha fatto con il Como è stato straordinario. Ha ottenuto un risultato eccezionale e credo che le qualità di Cesc come allenatore siano davvero notevoli". Lo dice Patrick Kluivert in un'intervista esclusiva a TRT Spor, commentando i verdetti finali della Serie A. "La Juventus - prosegue l'ex nazionale olandese - resta un grande club, ma quest'anno non ha avuto il rendimento che tutti si aspettavano. Anche la Roma ha disputato una stagione eccellente e, secondo me, Gasperini ha compiuto un lavoro straordinario nel suo primo anno".